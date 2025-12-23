Поддержите нас UA
15 тыс. грн в месяц: украинка рассказала, как зарабатывает ее кот (фото)

Аня Скиба, блогерша
Украинская блогерша Аня Скиба | Фото: Instagram

Украинская блогерша Аня Скиба поделилась, сколько денег ежемесячно зарабатывает ее кот — Марс. По словам звезды интернета, доход нерегулярный, но иногда это больше чем ее зарплата.

Блогерша утверждает, что ее домашний любимец — инфлюенсер. Пушистик "имеет" свой прайс, работает по договору, принимает оплату на ФЛП и даже платит налоги. Какие услуги он предоставляет, — узнавал Фокус.

"А ваши коты ходят на работу? Мой работает только за паштет", — отмечает в описании к своему видео автор.

Аня не скрывает, что Марс может заработать за месяц около 15 тысяч гривен за рекламу товаров и услуг. Это больше чем у молодого учителя в школе.

Аня с котом
Аня со своим котом Марсом
Фото: TikTok

"Еще Марсу еженедельно присылают подарки", — хвастается владелица домашнего любимца.

Пользователи сети начали активно обсуждать эту историю.

  • "По нему сразу видно, что солидный бизнесмен";
  • "На вид такой коренастый, а мяукнул как дитя";
  • "Но кот похож на депутата".
