Женщина оставила котов на одну ночь: камера показала, чем занимались пушистые (видео)

Известная блогер и владелица кошек решила проверить, чем занимаются подопечные за время ее временного отсутствия. Увиденное на камере наблюдения вызвало у женщины радость, а реакцией пушистых были восхищены пользователи сети.

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"Котомама" рассказала, что вынуждена была срочно уехать по семейным делам, однако посматривала за ними с помощью камеры, видео с которой владелица выложила в TikTok.

Ролик с котиками в спальне женщины стал вирусным, хотя был выложен еще 29 апреля. За это время он успел набрать 6 млн просмотров, 1,3 млн лайков и более пяти тысяч комментариев. По словам блогера, известной под ником @the_feisty_feline, она занимается приютом для котиков с медицинскими и поведенческими особенностями.

Когда женщина срочно уехала по семейным обстоятельствам, то за пушистыми ухаживал ее старший сын. В то же время она переживала, как переживут ее отсутствие четвероногие, а потому поставила камеру видеонаблюдения. Первые кадры, как рассказала женщина журналистам Newsweek, успокоили ее. Она увидела, как подопечные спят на кровати и чувствуют себя хорошо.

"Я подумала, что это просто мило — и мне стало намного спокойнее из-за того, что я должна была их оставить на ночь", — сказала она.

"Котомама" добавляет, что несколько секунд просто наблюдала через камеру, прежде чем заговорить. Когда она сказала: "Привет, малыши", то все котики одновременно поднялись и повернулись в сторону голоса. Некоторые даже вылезли из укрытий, подумав, что их сиделка уже вернулась домой.

"Большинство из них — из диких колоний. У нас есть несколько семейных групп, и им легче всего вместе — они самые счастливые, когда обнимаются в компании", — добавила женщина, рассказывая о том, как живут ее подопечные в приюте.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику женщины, большинство пользователей были поражены не количеством котов, а тем, насколько спокойно они вели себя. Больше всего юзеры полюбили следующие реплики:

"Каждый раз, когда я смотрю — вижу еще одного. Уже насчитал 13";

"Обожаю, как они вылезли отовсюду!";

"Я вижу свое будущее — и оно просто невероятное!";

"Мамочка позвала, а все подумали, что она дома";

"Котов никогда мало не бывает".

Ранее Фокус писал, как пара пожалела за попытку отучить кота лазить по холодильнику. Попытка перевоспитать домашнее животное с помощью его же антипатии привела к противоположному эффекту.

Впоследствии стало известно, как кот стал звездой сети из-за "вреда" в доме хозяина. Когда мужчина отыскал своего пушистого, то сфотографировал его деяния, которые нашли отклик среди пользователей социальных сетей.