Жінка залишила котів на одну ніч: камера показала, чим займалися пухнасті (відео)

Відома блогерка і власниця кішок вирішила перевірити, чим займаються підопічні за час її тимчасової відсутності. Побачене на камері спостереження викликало в жінки радість, а реакцією пухнастих були захоплені користувачі мережі.

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"Котомама" розповіла, що змушена була терміново поїхати в сімейних справах, однак поглядала за ними за допомогою камери, відео з якої власниця виклала в TikTok.

Ролик з котиками у спальні жінки став вірусним, хоч був викладений ще 29 квітня. За цей час він встиг набрати 6 млн переглядів, 1,3 млн вподобань та понад п'ять тисяч коментарів. За словами блогерки, відомої під ніком @the_feisty_feline, вона опікується притулком для котиків із медичними та поведінковими особливостями.

Коли жінка терміново поїхала за сімейними обставинами, то за пухнастими доглядав її старший син. Водночас вона переживала, як переживуть її відсутність чотирилапі, а тому поставила камеру відеоспостереження. Перші кадри, як розповіла жінка журналістам Newsweek, заспокоїли її. Вона побачила, як підопічні сплять на ліжку та почуваються добре.

"Я подумала, що це просто мило — і мені стало набагато спокійніше через те, що я мусила їх залишити на ніч", — сказала вона.

"Котомама" додає, що кілька секунд просто спостерігала через камеру, перш ніж заговорити. Коли вона промовила: "Привіт, малята", то всі котики одночасно піднялися та повернулися у бік голосу. Деякі навіть повилазили з укриттів, подумавши, що їхня доглядальниця вже повернулася додому.

"Більшість з них — з диких колоній. У нас є кілька сімейних груп, і їм найлегше разом — вони найщасливіші, коли обіймаються в компанії", — додала жінка, розповідаючи про те, як живуть її підопічні в притулку.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика жінки, більшість користувачів були вражені не кількістю котів, а тим, наскільки спокійно вони поводилися. Найбільше юзери вподобали наступні репліки:

"Щоразу, коли я дивлюсь — бачу ще одного. Вже нарахував 13";

"Обожнюю, як вони повилазили звідусіль!";

"Я бачу своє майбутнє — і воно просто неймовірне!";

"Матуся покликала, а всі подумали, що вона вдома";

"Котів ніколи мало не буває".

Раніше Фокус писав, як пара пошкодувала за спробу відучити кота лазити по холодильнику. Спроба перевиховати домашню тварину за допомогою її ж антипатії призвела до протилежного ефекту.

Згодом стало відомо, як кіт став зіркою мережі через "шкоду" в домі господаря. Коли чоловік відшукав свого пухнастого, то сфотографував його діяння, які знайшли відгук серед користувачів соціальних мереж.