Господарі придумали план, як відучити кота лазити по холодильнику, але він їх обхитрив

Спроба перевиховати домашню тварину за допомогою її ж антипатії призвела до протилежного ефекту. Кіт уподобав своє колишнє ненависне ліжечко, яке стало його "троном на холодильнику".

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Господарі кота на прізвисько Локі намагалися відвадити його від звички забиратися на холодильник, але їхній план обернувся повною невдачею, і став хітом соцмереж. Відповідним роликом вони поділилися в Instagram.

Господарі кота на прізвисько Локі вирішили перехитрити свого улюбленця, який постійно забирався на холодильник. Щоб відмовити пухнастого скелелаза, вони помістили на вершину холодильника його неулюблене ліжечко, сподіваючись, що це відлякає його назавжди.

Однак результат виявився прямо протилежним. У вірусному відео, опублікованому в березні, можна почути, як власник говорить Локі:

"Щоб ти туди не ходив, ми поставили туди це ліжко, бо ти його ненавидів. А тепер ти в ньому шукаєш собі місце", — сказала вона.

Кіт не тільки не злякався, але, судячи з усього, вирішив, що тепер ліжко — його нове улюблене місце. Відео, де він із незворушним виглядом "місить" лапками колишню ненависну лежанку, злетіло в популярності, набравши понад 4,3 мільйона переглядів і понад 249 тисяч лайків.

Коментатори не залишилися осторонь.

"Найбільше мені подобається в кішках те, як вони дивляться тобі прямо в очі, коли роблять щось заборонене", "Він такий радий, що ви нарешті зрозуміли, чого він хотів", — писали вони.

Кіт не тільки не злякався, але, судячи з усього, вирішив, що тепер ліжко — його нове улюблене місце Фото: Instagram

Видання Newsweek зазначає, що за словами фахівців, така поведінка — норма для кішок.

"Вони — природжені скелелази. Їм важливо мати доступ до височин, щоб почуватися в безпеці та контролі", — пояснює експертка з поведінки котів Аніта Келсі.

Келсі підкреслює, що домашнім кішкам потрібен простір для активності та можливість реалізовувати інстинкти. Високі поверхні, полиці та кігтеточки допомагають улюбленцям не тільки залишатися у формі, а й справлятися зі стресом.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що камера для нагляду за домашніми тваринами зняла щось дивне на сходах. Англійський бульдог на прізвисько Луї підкорив інтернет після того, як його невдалий, але сміховинний спуск сходами потрапив на відео. Ролик став вірусним у TikTok, набравши понад 3,4 млн переглядів.