Хозяева придумали план, как отучить кота лазить по холодильнику, но он их обхитрил

Попытка перевоспитать домашнее животное с помощью его же антипатии привела к противоположному эффекту. Кот облюбовал свою бывшую ненавистную кроватку, которая стала его "троном на холодильнике".

Related video

Хозяева кота по кличке Локи пытались отвадить его от привычки забираться на холодильник, но их план обернулся полной неудачей, и стал хитом соцсетей. Соответствующим роликом они поделились в Instagram.

Хозяева кота по кличке Локи решили перехитрить своего любимца, который постоянно забирался на холодильник. Чтобы отговорить пушистого скалолаза, они поместили на вершину холодильника его нелюбимую кроватку, надеясь, что это отпугнет его навсегда.

Однако результат оказался прямо противоположным. В вирусном видео, опубликованном в марте, можно услышать, как владелец говорит Локи:

"Чтобы ты туда не ходил, мы поставили туда эту кровать, потому что ты ее ненавидел. А теперь ты в ней ищешь себе место", — сказала она.

Кот не только не испугался, но, по всей видимости, решил, что теперь кровать — его новое любимое место. Видео, где он с невозмутимым видом "месит" лапками бывшую ненавистную лежанку, взлетело в популярности, набрав более 4,3 миллиона просмотров и свыше 249 тысяч лайков.

Комментаторы не остались в стороне.

"Больше всего мне нравится в кошках то, как они смотрят тебе прямо в глаза, когда делают что-то запретное", "Он так рад, что вы наконец поняли, чего он хотел", — писали они.

Кот не только не испугался, но, по всей видимости, решил, что теперь кровать — его новое любимое место Фото: Instagram

Издание Newsweek, отмечает, что по словам специалистов, подобное поведение — норма для кошек.

"Они — прирожденные скалолазы. Им важно иметь доступ к возвышенностям, чтобы чувствовать себя в безопасности и контроле", — объясняет эксперт по поведению кошек Анита Келси.

Келси подчеркивает, что домашним кошкам необходимо пространство для активности и возможность реализовывать инстинкты. Высокие поверхности, полки и когтеточки помогают питомцам не только оставаться в форме, но и справляться со стрессом.

Ранее Фокус сообщал, что на видео засняли, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе. Ролик, в котором собака бойкотирует ночевку в палатке, стал вирусным. Пес по кличке Пабло просто решил выбрать теплый салон авто и стал героем соцсетей.

Также стало известно, что камера для присмотра за домашними животными сняла нечто странное на лестнице. Английский бульдог по кличке Луи покорил интернет после того, как его неудачный, но уморительный спуск по лестнице попал на видео. Ролик стал вирусным в TikTok, набрав более 3,4 млн просмотров.