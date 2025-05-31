"Посмотрите на этого негодяя": реакция кота на "возвращение домой" рассмешила сеть (видео)

В американском городке Ренделстаун в штате Мэриленд сосед вернул кота владелице, показав его на камеру входной двери. Реакция кота рассмешила и порадовала пользователей Интернета, которым понравился четвероногий.

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Видео с забавным эпизодом обнародовал развлекательный портал ViralHog на Youtube.

В описании к видео говорится, что сосед идет к входной двери владелицы дома, а в руках — ее кот по кличке Пинг-Понг. Подойдя к камере безопасности на входной двери, мужчина показывает ее любимца.

"Посмотрите на этого плохого кота!" — говорит мужчина, и в этот момент полненький пушистый мяукает в ответ, будто протестуя против слов соседа. Впоследствии на кадрах короткого ролика заметно, что вероятно доброжелательный сосед опустил кота и оставил его во дворе хозяйки.

"Мой сосед несет моего кота, Пинг-Понга, чтобы вернуть его домой. А он мяукает в знак протеста, когда сосед держит его перед камерой на двери и в шутку говорит эту фразу", — сказала владелица котика.

Впоследствии женщина подтвердила, что сосед оставил четвероногого во дворе, а тот мирно продолжил заниматься своими делами. Однако какой именно вред сделал пушистый или почему Пинг-Понг был "плохим", остается неизвестным.

Что говорят в соцсетях

Пользователи в Интернете очень потешились короткому ролику. Всем понравился толстоватый кот с кличкой Пинг-Понг, и пользователи пытались догадаться, что же такого мог выкинуть четвероногий. Больше всего юзерам понравились следующие комментарии:

"Чудесный котик";

"Кажется, его "спалили" на чем-то";

"Вот бы себе такого!";

"Мяу!";

"Кот есть кот, и что тут добавить?".

Ранее стало известно, как мужчина уволился с работы и поплыл в океан с котом. 35-летний Оливер Виджер решил воплотить свою мечту проплыть по океану со своим пушистым, решившись на риск и не пожалел об этом.

Впоследствии сообщалось о реакции сети на игру кота с хозяйкой. Женщина решила помахать собственной ступней перед котиком, но тот оценил все иначе. Реакция животного вызвал смех у пользователей интернета.