Мужчина уволился с хорошей работы и уплыл в океан с котом: как изменилась его жизнь

Оливер Виджер из США оставил карьеру и стабильный доход ради одиночного плавания по Тихому океану в компании своего кота. После травмы и долгов он решился на риск и не жалеет.

Related video

Об этом пишет Hindustan Times.

Оливер Виджер, 35-летний житель США, шокировал друзей и коллег, когда внезапно уволился с высокооплачиваемой работы в шинной компании и заявил, что собирается в одиночное путешествие по Тихому океану с котом по кличке Феникс.

Мужчина долгое время работал по 60 часов в неделю, выгорал и чувствовал, что, несмотря на доход в $150 000 в год, "едва сводит концы с концами". Переломным моментом стала травма шеи, после которой врачи поставили диагноз, потенциально грозивший параличом. Это стало тревожным сигналом. Американец решил, что если не жить сейчас, потом может быть слишком поздно.

"Мир — отстой, и я не один так думаю. Нас приучили работать всю жизнь и довольствоваться малым. Но можно иначе", — говорит он.

Оливер продолжает путешествие по Тихому океану, документируя свой путь в соцсетях Фото: Instagram

Несмотря на отсутствие накоплений и кредитный долг в $10 000, Оливер принял рискованное решение. Он снял деньги с пенсионного счета, выучил парусное дело с нуля, смотря обучающие ролики в YouTube, и купил старую парусную лодку за $50 000.

На побережье штата Орегон он в течение нескольких месяцев самостоятельно ремонтировал судно, оборудовав его солнечными батареями, спутниковой связью и всем необходимым для жизни в открытом океане. Верным спутником стал Феникс, спасенный из приюта рыжий кот, который, по словам Оливера, "любит воду больше, чем большинство людей".

Первый их серьезный маршрут до Гавайев занял несколько недель. За это время мужчина не только научился жить по расписанию природы, но и обрел душевное спокойствие, о котором не знал в прежней жизни.

Сейчас Оливер продолжает путешествие по Тихому океану, документируя свой путь в соцсетях. Его видео собирают десятки тысяч просмотров, а подписчики называют его "современным искателем свободы".

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила остров у рыбака и открыла роскошный курорт. В 2004 году австралийка Мелита Коулмандас отправилась в путешествие по архипелагу Кох Ронг, а вернулась с куском суши в собственности. С тех пор она не только восстановила природу на острове, но и открыла успешный экокурорт Song Saa.

Также стало известно, что студент Оливер Рассел из США купил остров в Финляндии за 31 тысячу долларов и теперь строит там дом и сауну. Покупка для мужчины стала возможностью исполнить мечту детства.