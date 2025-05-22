Чоловік звільнився з хорошої роботи і поплив в океан із котом: як змінилося його життя

Олівер Віджер зі США залишив кар'єру і стабільний дохід заради одиночного плавання Тихим океаном у компанії свого кота. Після травми і боргів він зважився на ризик і не шкодує.

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Про це пише Hindustan Times.

Олівер Віджер, 35-річний житель США, шокував друзів і колег, коли раптово звільнився з високооплачуваної роботи в шинній компанії та заявив, що збирається в самотню подорож Тихим океаном із котом на прізвисько Фенікс.

Чоловік довгий час працював по 60 годин на тиждень, вигоряв і відчував, що, попри дохід у $150 000 на рік, "ледь зводить кінці з кінцями". Переломним моментом стала травма шиї, після якої лікарі поставили діагноз, що потенційно загрожував паралічем. Це стало тривожним сигналом. Американець вирішив, що якщо не жити зараз, потім може бути занадто пізно.

"Світ — відстій, і я не один так думаю. Нас привчили працювати все життя і задовольнятися малим. Але можна інакше", — каже він.

Олівер продовжує подорож Тихим океаном, документуючи свій шлях у соцмережах Фото: Instagram

Попри відсутність накопичень і кредитний борг у $10 000, Олівер прийняв ризиковане рішення. Він зняв гроші з пенсійного рахунку, вивчив вітрильну справу з нуля, дивлячись навчальні ролики в YouTube, і купив старий вітрильний човен за $50 000.

На узбережжі штату Орегон він протягом кількох місяців самостійно ремонтував судно, обладнавши його сонячними батареями, супутниковим зв'язком і всім необхідним для життя у відкритому океані. Вірним супутником став Фенікс, врятований із притулку рудий кіт, який, за словами Олівера, "любить воду більше, ніж більшість людей".

Перший їхній серйозний маршрут до Гаваїв зайняв кілька тижнів. За цей час чоловік не тільки навчився жити за розкладом природи, а й знайшов душевний спокій, про який не знав у колишньому житті.

Зараз Олівер продовжує подорож Тихим океаном, документуючи свій шлях у соцмережах. Його відео збирають десятки тисяч переглядів, а підписники називають його "сучасним шукачем свободи".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила острів у рибалки і відкрила розкішний курорт. У 2004 році австралійка Меліта Коулмандас вирушила в подорож архіпелагом Кох Ронг, а повернулася зі шматком суші у власності. Відтоді вона не тільки відновила природу на острові, а й відкрила успішний екокурорт Song Saa.

Також стало відомо, що студент Олівер Рассел зі США купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю виконати мрію дитинства.