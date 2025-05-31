"Погляньте на цього поганця": реакція кота на "повернення додому" розсмішила мережу (відео)

В американському містечку Ренделз-таун у штаті Мериленд сусід повернув кота власниці, показавши його на камеру вхідних дверей. Реакція кота розсмішила та потішила користувачів Інтернету, яким сподобався чотирилапий.

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Відео з кумедним епізодом оприлюднив розважальний портал ViralHog на Youtube.

В описі до відео йдеться, що сусід йде до вхідних дверей власниці будинку, а в його руках — її кіт з кличкою Пінг-Понг. Підійшовши до камери безпеки на вхідних дверях, чоловік показує її улюбленця.

"Погляньте на цього поганого кота!" — каже чоловік, і в цю мить повненький пухнастий нявкає у відповідь, ніби протестуючи проти слів сусіда. Згодом на кадрах короткого ролика помітно, що ймовірно доброзичливий сусід опустив кота та залишив його на подвір'ї власниці.

"Мій сусід несе мого кота, Пінг-Понга, щоб повернути його додому. А він нявкає на знак протесту, коли сусід тримає його перед камерою на дверях і жартома каже цю фразу", — сказала власниця котика.

Згодом жінка підтвердила, що сусід залишив чотирилапого на подвір'ї, а той мирно продовжив займатися своїми справами. Однак якої саме шкоди зробив пухнастий або чому Пінг-Понг був "поганим", залишається невідомим.

Що кажуть в соцмережах

Користувачі в Інтернеті дуже потішилися короткому ролику. Всім сподобався товстуватий кіт з кличкою Пінг-Понг, і дописувачі намагалися здогадатися, що ж такого міг утнути чотирилапий. Найбільше юзерам сподобалися наступні коментарі:

"Чудовий котик";

"Здається, його "спалили" на чомусь";

"От би собі такого!";

"Няв!";

"Кіт є кіт, і що тут додати?".

Раніше стало відомо, як чоловік звільнився з роботи та поплив у океан з котом. 35-річний Олівер Віджер вирішив утілити свою мрію проплисти океаном зі своїм пухнастим, відважившись на ризик і не пошкодував про це.

Згодом повідомлялося про реакцію мережі на гру кота з хазяйкою. Жінка вирішила помахати власною ступнею перед котиком, але той оцінив все інакше. Реакція тварини викликав сміх у користувачів інтернету.