Накинулась, почувши мову: українка поскаржилась на пенсіонерку з Польщі

Українка Анна Кобзар, яка зараз живе та працює в Польщі, розповіла про неприємну ситуацію в одному з тамтешніх супермаркетів. Місцева жінка "накинулась" на неї, коли почула українську мову.

Анна, яка називає себе юристом, розповіла про деталі цієї історії на своєму каналу в TikTok. Мовляв, ця сцена стала справжнім шоком для всієї родини. Детальніше, читайте у матеріалі Фокусу.

Вимагає розмовляти польською

"Сьогодні в Lidl на нас напала бабка-полька. Коротше, прикол. Намагалась на нас матюкатися, коли почула, що я зі своїм чоловіком розмовляю українською мовою. Вона сказала, що не можна в Польщі розмовляти українською мовою. Тільки польською, розумієте", — розповідає жінка.

Її чоловік поцікавився у полячки, чи можна йому розмовляти англійською або німецькою, але вона промовчала.

"Він також у неї запитав: "Чи вона такі самі питання ставить німцям, англійцям, індусам або іншим національностям?". Чи тільки українцям не можна розмовляти своєю мовою? Звісно, вона вилупила очі. Щось там: "Курва, курва". Не змогла нічого відповісти. Я їй сказала: "Якщо пані буде до нас чіплятися, я покличу поліцію. Бо вона розмовляє мовою ворожнечі ненависті, а за це у Польщі є стаття", — додає Анна.

Анна Кобзар розповіла про неприємну ситуацію в одному із супермаркетів Фото: TikTok

Після цього бабуся начебто злякалась і пішла геть, оминуючи зустрічі з ними по всьому супермаркету.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі у коментарях почали активно ділитися думками. Традиційно позиції розділилися.

"Досі дивуюся, як Польщу в ЄС прийняли?!";

"Німцям можна, бо вони їхні роботодавці";

"Жодного разу таких не зустрічала".

Юлія Верланова поділилась власною історією: "Два дні тому в моєї малої була температура і я зранку записалася до лікаря. О 10:15 був візит. Коли прийшли, лікаря ще не було, а перед нами вже були люди і після нас. Залітає (саме залітає) пан років 60 з жінкою і хлопцем прямісінько до кабінету. Але облом, там пусто. Я і кажу йому: "Черга, я з донькою, перед нами і після нас є люди". Розгніваний сів, каже жінці: "От так українцям допомагай!". Я сиджу і в мене сміх. До чого тут це? Якщо я українка, то повинна вам усім дупи цілувати? Дитина з температурою сидить і чекає пів години, а лікаря нема! Ох, і люди! Метеорит впаде, скажуть, що українці винні!".

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"А мені в Німеччині полька допомогла. Я їй дуже вдячна. Просто різні люди бувають. Українці теж не святі", — додала ще одна учасниця обговорення.

