Набросилась, услышав язык: украинка пожаловалась на пенсионерку из Польши

Украинка Анна Кобзарь, которая сейчас живет и работает в Польше, рассказала о неприятной ситуации в одном из тамошних супермаркетов. Местная женщина "набросилась" на нее, когда услышала украинскую речь.

Анна, которая называет себя юристом, рассказала о деталях этой истории на своем канале в TikTok. Мол, эта сцена стала настоящим шоком для всей семьи. Подробнее, читайте в материале Фокуса.

Требует перейти на польский

"Сегодня в Lidl на нас напала бабка-полька. Короче, прикол. Пыталась на нас материться, когда услышала, что я со своим мужем разговариваю на украинском языке. Она сказала, что нельзя в Польше разговаривать на украинском языке. Только на польском, понимаете", — рассказывает женщина.

Ее муж поинтересовался у полячки, можно ли ему разговаривать на английском или немецком, но она промолчала.

"Он также у нее спросил: "Ставит ли она такие же вопросы немцам, англичанам, индусам или другим национальностям?". Или только украинцам нельзя разговаривать на своем языке? Конечно, она вылупила глаза. Что-то там: "Курва, курва, курва". Не смогла ничего ответить. Я ей сказала: "Если дама будет к нам приставать, я позову полицию. Потому что она разговаривает на языке вражды ненависти, а за это в Польше есть статья", — добавляет Анна.

Відео дня

Анна Кобзарь рассказала о неприятной ситуации в одном из супермаркетов Фото: TikTok

После этого бабушка вроде бы испугалась и ушла, обходя встречи с ними по всему супермаркету.

Что пишут люди?

Пользователи сети в комментариях начали активно делиться мнениями. Традиционно позиции разделились.

"До сих пор удивляюсь, как Польшу в ЕС приняли?!";

"Немцам можно, потому что они их работодатели";

"Ни разу таких не встречала".

Юлия Верланова поделилась собственной историей: "Два дня назад у моей малышки была температура и я утром записалась к врачу. В 10:15 был визит. Когда пришли, врача еще не было, а перед нами уже были люди и после нас. Залетает (именно залетает) господин лет 60 с женщиной и парнем прямо в кабинет. Но облом, там пусто. Я и говорю ему: "Очередь, я с дочкой, перед нами и после нас есть люди". Разгневанный сел, говорит женщине: "Вот так украинцам помогай!". Я сижу и у меня смех. При чем здесь это? Если я украинка, то должна вам всем задницы целовать? Ребенок с температурой сидит и ждет полчаса, а врача нет! Ох, и люди! Метеорит упадет, скажут, что украинцы виноваты!".

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"А мне в Германии полька помогла. Я ей очень благодарна. Просто разные люди бывают. Украинцы тоже не святые", — добавила еще одна участница обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Рахманова, которая некоторое время жила в Польше, пожаловалась на предвзятое отношение со стороны местных. По словам женщины, украинцы часто сталкиваются с буллингом.

Участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких реалиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций на камеру и откровенно рассказала о пережитом.

Блогер и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.