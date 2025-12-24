"Никто ничего не объясняет": украинка застряла на границе с Польшей

Украинка пожаловалась на многочасовое ожидание на границе с Польшей. По ее словам, автобус стоял уже почти сутки, тогда как до вылета самолета оставалось всего несколько часов.

Татьяна Цирульник рассказала, что пассажиры находились на границе в пункте пропуска "Устилуг" 23 часа, а до рейса оставалось около 10 часов. Украинскую таможню они прошли без проблем, однако польская сторона не пропускала автобус. Об этом женщина сообщила в TikTok.

"23 часа стоим на границе, до самолета осталось 10 часов. Украинскую таможню мы уже прошли, а на польскую нас не пускают", — сказала она.

По словам украинки, из-за задержки она уже потеряла средства за отель — около 5 тысяч гривен. Главная надежда — успеть на самолет, который вылетает в 7:30 утра.

Также женщина отметила, что за время ожидания пассажиры попали на две пересменки таможенников, во время которых работа фактически останавливалась.

"Это по часу, когда они не работают, потом еще полчаса они никак не раскочегарятся. Одним словом — это больше суток тупо стояния на границе", — возмущается она.

Украинка отмечает, что никаких объяснений пассажирам не предоставляют: неизвестно, сколько еще продлится ожидание и по какой причине автобус не пропускают.

"Никто ничего не объясняет, когда мы поедем, чего мы стоим. Никто ничего не знает, никто ничего не говорит", — добавила она.

Кроме того, женщина опасается, что автобус могут отправить на дополнительную проверку, что снова затянет дорогу на несколько часов.

Она также рассказала о разговоре с водителем: тот сообщил, что после прохождения границы в Варшаву ехать еще около пяти часов, однако пассажирка имела в виду именно время ожидания на границе.

По словам украинки, украинская таможня выполнила все процедуры, тогда как задержка возникла именно со стороны польской стороны.

Реакции людей

Люди в комментариях поделились своими мыслями и опытом:

"Моя мама пересекала границу 20.12. Простояла в автобусной очереди 15 часов. Когда подошла очередь их автобуса, всего 1 поляк на таможне сказал, что ни один сканер не работает. И каждый человек открывал свой чемодан. Я извиняюсь, но рылся так, что и трусы осматривал. Затем 2,5 часа автобус стоял на яме, люди с чемоданами ждали на морозе на улице. Вот тогда и все поняли, чего очередь. Пока каждого это проверит, пока на яме... вот вам и 20+ часов ожидания";

"Поездом ни разу не опоздала, и сидишь в тепле, или даже спишь. Видела конечно, что и с поездом приколы случаются, но такой жести как машиной/автобусом нет, если знаете заранее, что будете ехать — берите поезд и будет вам счастье";

"Из года в год такая ситуация перед праздниками. Люди должны были бы помнить об этом, а не удивляться и каждый раз жаловаться. Праздники, желающих поехать в разы больше чем в обычные дни".

