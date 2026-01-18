В Іспанії одночасно два швидкісні потяги зійшли з рейок: є загиблі (відео)

В Іспанії два швидкісні потяги, що рухались на сусідніх лініях зійшли з рейок, через що загинули пасажири, які перебували у вагонах.

Точна кількість постраждалих внаслідок аварії наразі невідома, пише The Sun.

Один із потягів їхав із Малаги і прямував до Мадрида. Він зійшов з рейок першим у муніципалітеті Адамус, Кордова.

Другий потяг, що прямував до Уельви і рухався сусідньою лінією, також зійшов з рейок.

Зазначається, що в одному з потягів, які потрапили в аварію, перебували близько 300 осіб.

"Повний масштаб інциденту досі неясний", — йдеться у матеріалі.

За повідомленнями, найбільше постраждала задня частина потягу. Пасажири, які були всередині на момент сходу з рейок повідомили, що вагон струсонуло, як під час землетрусу.

Іспанська поліція вже підтвердила, що щонайменше дві людини загинули і невідома кількість людей залишаються заблокованими у вагонах.

Відео дня

Рух потягів між Мадридом і Андалусією наразі зупинено. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, у грудні на Житомирщині з колій зійшов вантажний поїзд.

Фокус також писав про смертельну аварію у Польщі, внаслідок якої загинуло шестеро людей.