Краще не відкривати вікна: у яких районах Києва показники забруднення повітря зашкалюють

Після вчорашньої масштабної ракетно-дронової атаки на Київ у столиці фіксують погіршення якості повітря. Показник CAQI 100+ фіксують у Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці.

Найвищі показники забруднення спостерігаються на Лісовому проспекті (171), вулиці Віталія Скакуна (164), на Дарницькому бульварі (162) та вулиці Регенераторній (160). Забруднення повітря фіксується й в інших локаціях Дарницького району, а також у Броварському районі Київської області, свідчать дані міжнародного моніторингового ресурсу World Air Quality Index.

За даними SaveEcoBot, погіршення якості повітря спостерігається як на лівому, так і на правому березі.

Мешканці Києва кажуть, що відчувають сильний запах гару та бачать смог.

Людям не рекомендують відкривати вікна та, по можливості, обмежити перебування на вулиці, а також стежити за якістю повітря.

Відео дня

У свою чергу в ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу 2 липня також сталося забруднення водойм. В акваторію Кирилівського озера в Києві потрапили паливно-мастильні матеріали. Витік стався через російські обстріли та подальше загоряння на одному зі столичних підприємств, звідки нафтопродукти через зливову систему відведення потрапили до водойм.

Рятувальники та хіміки ДСНС встановили спеціальні бонові загородження, які надійно перекрили всі джерела. Пляму палива ізолювали, і забруднення не потрапить до інших озер каскаду.

Далі рятувальники збирали речовини з поверхні води, а фахівці Укргідрометцентру відібрали всі необхідні проби для проведення лабораторного аналізу.

Раніше в Києві фіксувалося забруднення повітря через пожежі в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили День жалоби на згадку про жертв обстрілу з боку РФ. Наразі відомо про 30 загиблих. Кілька людей досі вважаються зниклими безвісти.

Також повідомлялося, що після атаки на столицю в Києві було зафіксовано чимало пожеж та руйнувань.