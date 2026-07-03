Лучше не открывать окна: в каких районах Киева показатели загрязнения воздуха зашкаливают

После вчерашней масштабной ракетно-дроновой атаки на Киев в столице фиксируют ухудшение качества воздуха. Показатель 100+ CAQI фиксируют в Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы.

Наиболее высокие показатели загрязнения наблюдаются на Лесном проспекте (171), Улице Виталия Скакуна (164), на Дарницком бульваре (162), улице Регенераторной (160). Загрязнение воздуха фиксируется и на других локациях Дарницкого района, а также в Броварском районе Киевской области, свидетельствуют данные международного мониторингового ресурса World Air Quality Index.

По данным SaveEcoBot, ухудшение качества воздуха наблюдается как на левом, так и на правом берегу.

Жители Киева говорят о том, что ощущают сильный запах гари и видят смог.

Людям не рекомендуют открывать окна и по возможности ограничить пребывание на улице, а также мониторить качество воздуха.

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В свою очередь в ГСЧС сообщили, что в результате обстрела 2 июля имеет место и загрязнение водоемов. В акваторию озера Кирилловского в Киеве попали горюче-смазочные материалы. Утечка произошла из-за российских обстрелов и последующего возгорания на одном из столичных предприятий, откуда нефтепродукты через ливневую систему отвода достались водоемы.

Спасатели и химики ГСЧС установили специальные боновые заграждения, которые надежно перекрыли все истоки. Топливное пятно изолировали, в другие озера каскада загрязнения оно не попадет.

Далее спасатели собирали вещества с поверхности воды, а специалисты Укргидрометцентра отобрали все необходимые пробы для проведения лабораторного анализа.

Ранее в Киеве фиксировалось загрязнение воздуха из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили День траура в память о жертвах обстрела со стороны РФ. На данный момент известно о 30 погибших. Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Также сообщалось, что после атаки на столицу в Киеве фиксировали много пожаров и разрушений.