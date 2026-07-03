Самая массивная атака на столицу: 3 июля в Киеве объявили День траура в память о жертвах обстрела со стороны РФ

В Киеве 3 июля объявили Днём траура в память о погибших в результате самой массированной российской атаки на столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, во время атаки российские войска применили баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Повреждения зафиксированы во всех районах города, при этом наибольшие разрушения понесло жилое здание в Дарницком районе.

Также повреждено здание станции скорой помощи, где пострадали девять автомобилей. Ранения получили шестеро сотрудников станции — медики и водители.

"3 июля в Киеве объявлено Днём траура. В память о жертвах самого масштабного нападения врага на столицу", — сообщил Кличко.

В этот день в городе будут приспущены флаги на зданиях коммунальных служб; также это рекомендовано сделать государственным и частным учреждениям. Кроме того, 3 июля в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

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Напомним, в ночь на 2 июля российская армия нанесла по Киеву массированный удар, применив баллистические ракеты, ракеты "Циркон" и реактивные беспилотники.

Воздушная атака началась ещё вечером 1 июля и продолжалась несколько часов.

В результате обстрела в различных районах столицы вспыхнули пожары, а качество воздуха существенно ухудшилось. Наиболее высокий уровень загрязнения зафиксирован в Подольском и Шевченковском районах.

Во время воздушной тревоги на станциях метро находилось более 52 тысяч человек. На одной из станций из-за удара, произошедшего неподалеку, образовалась сильная запыленность, которую устранили после включения вентиляции, а метрополитен продолжил работу в штатном режиме.