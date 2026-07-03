Наймасованіша атака на столицю: у Києві 3 липня оголосили День жалоби за жертвами обстрілу РФ

У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої російської атаки на столицю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, під час атаки російські війська застосували балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Пошкодження зафіксували в усіх районах міста, а найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі.

Також пошкоджена будівля підстанції швидкої допомоги, де постраждали дев'ять автомобілів. Поранення отримали шестеро працівників станції — медики та водії.

“3 липня в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю”, — повідомив Кличко.

У цей день у місті приспустять прапори на комунальних будівлях, також це рекомендували зробити державним і приватним установам. Крім того, 3 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

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Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська армія завдала по Києву масованого удару, застосувавши балістичні ракети, ракети "Циркон" і реактивні безпілотники.

Повітряна атака почалася ще ввечері 1 липня й тривала кілька годин.

Унаслідок обстрілу в різних районах столиці спалахнули пожежі, а якість повітря суттєво погіршилася. Найвищий рівень забруднення зафіксували у Подільському та Шевченківському районах.

Під час повітряної тривоги на станціях метро перебували понад 52 тисячі людей. На одній зі станцій через удар поблизу з'явилося сильне запилення, яке усунули після ввімкнення вентиляції, а метрополітен продовжив працювати у штатному режимі.