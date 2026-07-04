Чоловік влаштував НС на Південному мосту в Києві: погрожує стрибнути (відео)

У Києві на Південному мосту чоловік переліз через перила і погрожує стрибнути вниз.

З ним розмовляють поліцейські, а поруч стоять військовослужбовці у формі. Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали.

У соцмережах припускають, що чоловіка, найімовірніше, планували забрати до ТЦК та СП. Однак інші користувачі наголошують, що люди у військовій формі — це не представники ТЦК, а військовослужбовці, які охороняють міст.

У поліції поки що ніяк не прокоментували ці кадри.

Нагадаємо, у квітні тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням було знайдено в лісовому масиві в межах Чернігова. За попередніми висновками правоохоронців, чоловік наклав на себе руки.

Також повідомлялося, що минулого місяця в Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП під час навчань з оповіщення. Один із військовослужбовців загинув, інший отримав поранення й потрапив до реанімації.