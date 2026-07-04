Мужчина устроил ЧП на Южном мосту в Киеве: грозит спрыгнуть (видео)

В Киеве на Южном мосту мужчина перелез через перила и грозится прыгнуть вниз.

С ним беседуют полицейские, а рядом стоят военнослужащие в форме. Соответствующее видео опубликовали местные Telegram-каналы.

В соцсетях предполагают, что мужчину, скорее всего, планировали забрать в ТЦК и СП. Однако другие пользователи подчеркивают, что в военной форме — не представители ТЦК, а военнослужащие, которые охраняют мост.

В полиции кадры пока никак не комментировали.

Напомним, в апреле тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением нашли в лесном массиве в пределах Чернигова. По предварительным выводам правоохранителей, мужчина покончил с собой.

Также сообщалось, что в прошлом месяце в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП во время учений по оповещению. Один из военнослужащих погиб, другой получил ранение и оказался в реанимации.