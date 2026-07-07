У Львівській області зафіксували масове захворювання дітей: експерти назвали причину

49 осіб, у тому числі 42 неповнолітні, потрапили до лікарень після відпочинку на озері Задорожне Стрийського району Львівської області наприкінці червня — на початку липня.

Причину масового захворювання встановили епідеміологи Львівського обласного центру контролю та профілактики захворювань, провівши відповідні аналізи, повідомляє Zaxid.net з посиланням на слова генеральної директорки медичного закладу Наталії Тимко-Іванченко.

За її словами, у чотирьох із майже 50 пацієнтів із гострою кишковою інфекцією вже підтверджено ротавірус.

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Ще 30 червня до лікарень Львова почали звертатися пацієнти зі скаргами на підвищену температуру тіла, нудоту, блювоту, біль у животі та пронос. Люди не були знайомі між собою, проте всі вони в період з 26 червня по 1 липня відпочивали на озері Задорожне.

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Наразі у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 39 хворих, серед яких — троє дорослих.

Під час вірусологічного дослідження води з озера вірусів виявлено не було. Відхилень за хімічними показниками також не виявлено.

Ротавірусна інфекція: що це таке

Ротавірусна інфекція або ротавірусний ентерит — гостре вірусне інфекційне захворювання, що уражає шлунково-кишковий тракт і призводить до зневоднення та загальної інтоксикації. Збудником інфекції є ротавірус, а його джерелом — хворий та носій вірусу. Інкубаційний період триває до трьох діб.

Вірус проявляється у вигляді розладу кишечника, закладеності носа, чхання та нудоти. У інфікованих спостерігаються блювота та пронос, а також підвищення температури тіла до 38–39 градусів.

Він дуже швидко поширюється, тому одна людина може заразити велику кількість інших людей. Особливо небезпечною є ротавірусна інфекція для маленьких дітей, оскільки вона спричиняє зневоднення, а дитина не встигає самостійно поповнювати запас води в організмі.

Специфічного лікування ротавірусу не існує. Щоб мінімізувати ризики зараження, не варто нехтувати елементарними правилами гігієни.

Нагадаємо, що в лютому у Верховній Раді було зафіксовано масовий спалах ротавірусу.

Також повідомлялося, що відомий блогер заразився вірусом на популярному українському курорті.