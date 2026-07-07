Во Львовской области зафиксировали массовое заболевание детей: эксперты назвали причину

49 человек, в том числе 42 несовершеннолетних, попали в больницы после отдыха на озере Задорожное Стрыйского района Львовской области в конце июня-начале июля.

Причину массового заболевания установили эпидемиологи Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, проведя соответствующие анализы, сообщает Zaxid.net со ссылкой на слова гендиректора медучреждения Наталью Тимко-Иванченко.

По ее словам, у четырех из почти 50 пациентов с острой кишечной инфекцией уже подтвердился ротавирус.

Массовое отравление во Львоской области: что известно:

Еще 30 июня в больницы Львова начали обращаться пациенты с жалобами на повышенную температуру тела, тошноту, рвоту, боль в животе, понос. Люди не были знакомы между собой, однако все они в период с 26 июня по 1 июля отдыхали наозере Задорожное.

Сейчас во Львовской областной инфекционной больнице на лечении находятся 39 больных, из них – трое взрослых.

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При вирусологическом исследовании воды из озера вирусов не обнаружено. Отклонений по химическим показателям тоже не выявили.

Ротавирусная инфекция: что это такое

Ротавирусная инфекция или ротавирусный энтерит — острое вирусное инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт, приводит к обезвоживанию и общей интоксикации. Возбудителем инфекции является ротавирус, а его источником — больной и вирусоноситель. Икубационный период длится до трех суток.

Вирус проявляется в виде кишечного расстройства, заложенности носа, чихании, тошноте. У инфицированных налюдаются рвота и понос, а также повышение температуры тела до 38-39 градусов.

Он очень быстро распространяется, поэтому один человек способен заразить большое количество других людей. Особенно опасна ротавирусная инфекция для маленьких детей, поскольку она вызывает обезвоживание, а ребенок не успевает самостоятельно пополнять запас воды в организме.

Специфического лечения ротавируса не существует. Чтобы минимизировать риски заражения, стоит не пренебрегать элементарными правилами гигиены.

Напомним, в феврале в Верховной Раде была зафиксирована массовая вспышка ротавируса.

Также сообщалось, что известный блогер подхватил вирус на популярном украинском курорте.