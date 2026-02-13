"Вплоть до капельниц": нардеп заявила, что в Раде одновременно заболели 38 нардепов

По словам нардепа Галины Третьяковой, в Раде одновременно заболели и легли под капельницы 38 депутатов. Впрочем, она отметила, что процент заболеваний среди других сотрудников парламента не увеличился, что ставит под сомнение версию о ротавирусе.

Свое мнение о якобы массовом отравлении в Верховной Раде народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова высказала 13 февраля на странице в Facebook. Она сообщила, что здорова и остается на рабочем месте, как и подавляющее большинство ее коллег.

"Я не заболела, в то же время много вопросов: как одновременно заболело более 38 народных депутатов Украины при том, что за день до этого были здоровы (лечение вплоть до капельницы)?" — написала Третьякова.

Она отметила, что среди других служб ВРУ процент заболеваний не увеличился, даже среди сотрудников Управления государственной охраны, которые служат на улице в мороз. По ее словам, уборщицы и работники столовых также здоровы.

"Зачем пресс-служба ВРУ вышла с нелепым оправданием, если расследование не проведено и последствия не понятны? Если это ротовирус — то почему родственники заболевших народных депутатов Украины — здоровы?" — спросила Галина Третьякова.

Также она осудила реакцию на ситуацию Telegram-каналов и обвинила паблики в уничтожении репутации законодательного органа, который несмотря на все продолжает работать.

Нардеп Третьякова прокомментировала массовые заболевания депутатов в Раде Фото: скриншот

О небольшом количестве парламентариев на заседании 13 февраля сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Судя по присутствию депутатов на часах вопросов к Правительству, то самочувствие коллег не улучшилось", — написал депутат.

Массовые отравления в Верховной Раде: что известно

О массовом отравлении в Верховной Раде нардеп Ярослав Железняк сообщил 12 февраля — из-за этого работа парламента была приостановлена. О том, что нардепы отравились в столовой, заявил также депутат Николай Тищенко. Источник "РБК-Украина" предположил, что кто-то из народных избранников мог принести ротавирус из детского сада.

Руководитель пресс-службы Верховной Рады Алена Матеева в комментарии hromadske сообщила, что санитарные службы выясняют причину массового отравления депутатов и отбирают образцы для лабораторных исследований.