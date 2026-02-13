"Аж до крапельниць": нардепка заявила, що в Раді одночасно захворіли 38 нардепів

За словами нардепки Галини Третьякової, в Раді одночасно захворіли та лягли під крапельниці 38 депутатів. Втім вона зазначила, що відсоток захворювань серед інших співробітників парламенту не збільшився, що ставить під сумнів версію про ротавірус.

Свою думку про нібито масове отруєння у Верховній Раді народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова висловила 13 лютого на сторінці у Facebook. Вона повідомила, що здорова та лишається на робочому місці, як і переважна більшість її колег.

"Я не захворіла, водночас багато питань: як одночасно захворіло більше 38 народних депутатів України при тому, що за день до цього були здорові (лікування аж до крапельниці)?" — написала Третьякова.

Вона зауважила, що серед інших служб ВРУ відсоток захворювань не збільшився, навіть серед співробітників Управління державної охорони, які служать на вулиці в мороз. За її словами, прибиральниці та працівники їдалень також здорові.

"Навіщо пресслужба ВРУ вийшла з недолугим виправдовуванням, якщо розслідування не проведено і наслідки не є зрозумілими? Якщо це ротовірус — то чому родичі захворівших народних депутатів України — здорові?" — запитала Галина Третьякова.

Також вона засудила реакцію на ситуацію Telegram-каналів і звинуватила пабліки у знищенні репутації законодавчого органу, який попри все продовжує працювати.

Нардепка Третьякова прокоментувала масові захворювання депутатів у Раді Фото: скриншот

Про невелику кількість парламентарів на засіданні 13 лютого повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Судячи по присутності депутатів на годинні запитань до Уряду, то самопочуття колег не покращилось", — написав депутат.

Масові отруєння у Верховній Раді: що відомо

Про масове отруєння у Верховній Раді нардеп Ярослав Железняк повідомив 12 лютого — через це робота парламента була призупинена. Про те, що нардепи отруїлися в їдальні, заявив також депутат Микола Тищенко. Джерело "РБК-Україна" припустило, що хтось із народних обранців міг принести ротавірус з дитячого садку.

Керівниця пресслужби Верховної Ради Альона Матєєва у коментарі hromadske повідомила, що санітарні служби з'ясовують причину масового отруєння депутатів і відбирають зразки для лабораторних досліджень.