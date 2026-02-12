Масове отруєння депутатів у ВР: санітарні служби з'ясовують причину інциденту, — ЗМІ

12 лютого у Верховній Раді розпочали перевірку через масове харчове отруєння серед народних депутатів. Санітарні служби вже опитують депутатів і відбирають зразки для лабораторних досліджень.

Як розповіла керівниця пресслужби Верховної Ради Альона Матєєва у коментарі hromadske, спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби з’ясовують обставини інциденту та перелік спожитих продуктів. Вона додала, що наразі розглядають версію ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції, а остаточні висновки будуть після завершення лабораторних аналізів.

"Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з’ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень", — пояснила речниця.

Отруєння депутатів у Верховній Раді: що про це відомо

Нагадаємо, що 12 лютого у Верховній Раді зафіксували масове отруєння депутатів, через яке не вдалося зібрати достатньої кількості голосів для розгляду порядку денного. Пленарний тиждень завершили достроково, а робота парламенту призупинена до 24 лютого, повідомив нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він пояснив, що відсутність депутатів мала різні причини: частина перебувала у відрядженнях, частина ж — постраждала від отруєння, яке нібито сталося в їдальні Верховної Ради. Железняк пожартував, що тепер у парламенті наступила не політична, а "харчова криза".

Інформацію також підтвердив народний депутат Микола Тищенко. Він зазначив, що постраждалі відвідували просту їдальню Ради, яку пізніше показав, порівнявши з типовою радянською їдальнею.

За даними Telegram-каналу "Ukraine Context", у багатьох депутатів спостерігалися діарея та температура до 38 градусів. Також джерело припустило, що причиною могла бути ротавірусна інфекція з Буковеля, хоча підтвердження цього немає. Натомість джерела "РБК-Україна" підтвердили факт отруєння щонайменше двох десятків депутатів, у яких виявили блювоту та підвищену температуру. Один із парламентарів додав, що ротавірус могли підхопити ще у дитячому садочку.

Нагадаємо, що 8 лютого у Полтаві та Полтавському районі кілька людей отруїлися невідомою речовиною. Зокрема, у ДСНС зафіксували близько шести випадків захворювання. Також про три випадки отруєння невідомою речовиною повідомлялося 28 січня.

Згодом у ДСНС пояснили, що в області немає "масових отруєнняь невідомою речовиною". За даними медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом.