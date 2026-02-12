Массовое отравление депутатов в ВР: санитарные службы выясняют причину инцидента, — СМИ

12 февраля в Верховной Раде начали проверку из-за массового пищевого отравления среди народных депутатов. Санитарные службы уже опрашивают депутатов и отбирают образцы для лабораторных исследований.

Как рассказала руководитель пресс-службы Верховной Рады Алена Матеева в комментарии hromadske, специалисты санитарно-эпидемиологической службы выясняют обстоятельства инцидента и перечень потребленных продуктов. Она добавила, что сейчас рассматривают версию ротавирусной или другой острой кишечной инфекции, а окончательные выводы будут после завершения лабораторных анализов.

"Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований", — пояснила пресс-секретарь.

Отравление депутатов в Верховной Раде: что об этом известно

Напомним, что 12 февраля в Верховной Раде зафиксировали массовое отравление депутатов, из-за которого не удалось собрать достаточного количества голосов для рассмотрения повестки дня. Пленарную неделю завершили досрочно, а работа парламента приостановлена до 24 февраля, сообщил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он пояснил, что отсутствие депутатов имело разные причины: часть находилась в командировках, часть же — пострадала от отравления, которое якобы произошло в столовой Верховной Рады. Железняк пошутил, что теперь в парламенте наступил не политический, а "пищевой кризис".

Информацию также подтвердил народный депутат Николай Тищенко. Он отметил, что пострадавшие посещали простую столовую Рады, которую позже показал, сравнив с типичной советской столовой.

По данным Telegram-канала "Ukraine Context", у многих депутатов наблюдались диарея и температура до 38 градусов. Также источник предположил, что причиной могла быть ротавирусная инфекция из Буковеля, хотя подтверждения этому нет. Зато источники "РБК-Украина" подтвердили факт отравления по меньшей мере двух десятков депутатов, у которых обнаружили рвоту и повышенную температуру. Один из парламентариев добавил, что ротавирус могли подхватить еще в детском саду.

Напомним, что 8 февраля в Полтаве и Полтавском районе несколько человек отравились неизвестным веществом. В частности, в ГСЧС зафиксировали около шести случаев заболевания. Также о трех случаях отравления неизвестным веществом сообщалось 28 января.

Впоследствии в ГСЧС объяснили, что в области нет "массовых отравлений неизвестным веществом". По данным медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом.