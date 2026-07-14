Грубо смикала та вела на повідку: у Кривому Розі розгорівся скандал через поведінку виховательки

У Кривому Розі Дніпропетровської області обговорюють поведінку виховательки приватного корекційного дитячого садка, яка нібито водила дітей на повідку, смикала їх за руки і, як стверджують очевидці, грубо поводилася з ними.

Відео, зняте на проспекті Миру, 29, вже поширилося в мережі та викликало шквал обговорень, повідомляє місцевий телеканал "СВОЇ".

Журналісти поїхали до дитячого садка й поспілкувалися з вихователькою, яка стала об’єктом критики в соцмережах.

За її словами, у місті пролунала повітряна тривога, а до того ж дітям треба було йти обідати, оскільки наближався час. Утримати всіх вихованців разом організовано не вдавалося. Вихователька каже, що вона витягала одну дитину з пісочниці й сама впала в пісок, а потім намагалася наздогнати ще одну дівчинку.

"За весь час, що я працюю з дітьми, я нікого не била… Там пишуть такі коментарі… Я нікого не била. Я з любов’ю ставлюся до кожної дитини", — каже вона.

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Що стосується повідків, які користувачі порівнюють із собачими, то, як стверджує вихователька, це спеціальні пружини, які надягають дітям на руки, щоб утримати їх разом, і щоб вони не розбігалися, оскільки взяти їх усіх десятьох за руки неможливо навіть з помічницею.

Ось так виглядає повідець для дітей, що кріпиться на руку Фото: з відкритих джерел

Вихователька визнає, що сьогодні поводилася непедагогічно, і визнала свою провину. Наразі її відсторонено від роботи. Завтра замість неї вийде інша людина.

Що стосується батьків дітей, то, за її словами, їй дзвонили деякі мами й висловлювали підтримку, оскільки "знають, які в них діти і як я працюю".

Окрім виховательки, ЗМІ поспілкувалися й із завідувачкою дитячого садка, яка наразі перебуває у відпустці.

"Я сама в шоці від ситуації, яку побачила, як і ви, у соціальних мережах", — каже керівниця дошкільного закладу.

Вона підтвердила, що виховательку відсторонено від роботи, і буде проведено службову перевірку.

"Але ви знаєте, не все так однозначно, як пишуть у коментарях. Ви ж самі бачили… Ну, вона (вихователька) потягнула за руку. Але ж вона не б’є. Давайте не будемо трошечки перебільшувати. Вона вже вибачилася і в соцмережах, і в нашому чаті. Але так вже обливати нас брудом теж несправедливо", — вважає завідувачка.

Також керівниця дошкільного закладу наголосила, що ця співробітниця працює у них офіційно майже з моменту відкриття садочка минулого року і має вищу педагогічну освіту. При цьому вона не має окремої кваліфікації для роботи з дітьми з особливими потребами.

Після того, як інцидент набув розголосу, на місце прибули ювенальні поліцейські для з’ясування обставин. Правоохоронці поки що ніяк не коментували ситуацію.

Нагадаємо, що на Київщині вихователька дитячого садка своєю поведінкою привернула увагу поліції.

Також повідомлялося, що на Львівщині покарали виховательку, яка побила дитину з інвалідністю.