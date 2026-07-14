Грубо дергала и вела на поводке: в Кривом Роге разгорелся скандал из-за поведения воспитательницы

В Кривом Роге Днепропетровской области обсуждают поведение воспитательницы частного коррекционного детского сада, которая якобы водила детей на поводке, дергала их за руки, и, как утверждают очевидцы, грубо себя с ними вела.

Видео, снятое на проспекте Мира, 29, уже разлетелось по сети и вызвало шквал обсуждений, сообщает местный телеканал "СВОЇ".

Журналисты поехали в детский садик и пообщались с воспитательницей, которая стала объектом критики в соцсетях.

По ее версии, в городе звучала воздушная тревога, и, к тому же, детям надо было идти обедать, поскольку подходило время. Держать всех воспитанников вместе организованно не получалось. Педагог говорит, что она доставала одного ребенка из песочницы и сама упала в песок, затем пыталась догнать еще одну девочку.

"Никогда, сколько я работаю с детьми, я никого не била… Там пишут такие комментарии... Я никого не била. Я с любовью к каждому ребенку отношусь", — говорит она.

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Что касается поводков, которые пользователи сравнивают с собачьими, то, утверждает воспитательница, это специальные пружины, которые надевают детям на руки, чтобы удержать их вместе, и чтобы они не разбегались, поскольку удержать их все десятерых в за руки невозможно даже с помощницей.

Так выглядит поводок для детей на руку Фото: из открытых источников

Воспитательница признает, что сегодня повела себя непедагогично, и признала свою вину. Она пока что отстранена от работы. Завтра вместо нее выйдет другой человек.

Что касается родителей детей, то, по ее словам, ей звонили некоторые мамы и поддерживали, поскольку "знают, какие у них дети и как я работаю".

Кроме воспитательницы, СМИ пообщались и с заведующей садика, которая на данный момент находится в отпуске.

"Я сама в шоке от ситуации, которую увидела, как и вы, из социальных сетей", — говорит руководитель дошкольного заведения.

Она подтвердила, что воспитатель отстранена от работы, и будет проведена служебная проверка.

"Но вы знаете, не все так однозначно, как пишут в комментариях. Вы же сами видели… Ну она (воспитатель) потянула за руку. Но она же не бьет. Давайте не будем немножечко преувеличивать. Она уже извинилась и в соцсетях, и в нашем чате. Но так уже смешивать нас с грязью тоже несправедливо", — считает заведующая.

Также руководитель дошкольного учреждения подчеркнула, что сотрудница работает у них официально почти с момента открытия садика в прошлом году и имеет высшее педагогическое образование. При этом отдельной квалификации для работы с детьми с особыми потребностями у нее нет.

После того, как инцидент приобрел резонанс, на место приехали ювенальные полицейские для выяснения обстоятельств. Правоохранители ситуацию пока никак не комментировали.

Напомним, на Киевщине воспитательница детсада своим поведением заинтересовала полицию.

Также сообщалось, как на Львовщине наказали воспитательницу, которая избила ребенка с инвалидностью.