У Чорнобильській зоні відчуження знову гасять пожежу: що горить цього разу (відео)

У Чорнобильській зоні відчуження знову фіксуються пожежі. Рятувальники гасять вогонь, який поширюється по лісовій підстилці.

Пожежу вдалося локалізувати на площі в один гектар, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на великі площі. Ситуація перебуває під повним контролем", — запевнили в ДСНС.

Паралельно з гасінням пожежі рятувальники постійно вимірюють радіаційний фон. За результатами безперервного моніторингу його показники залишаються в межах природного фону і не перевищують встановлених допустимих норм.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

За даними ресурсу SaveEcoBot, якість повітря в Києві станом на 18:00 у межах норми, і суттєвого забруднення не спостерігається.

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Зазначимо, що на початку липня в Чорнобильській зоні відчуження вирували сильні лісові пожежі. Рятувальники повідомляли, що 4 липня їм вдалося ліквідувати пожежу на найбільшій ділянці площею 130 гектарів.

Одним із найскладніших факторів під час гасіння пожежі в цій місцевості залишається відсутність поблизу достатньої кількості джерел води. Через це пожежникам доводиться доставляти воду на великі відстані, що значно ускладнює та уповільнює проведення робіт.

Нагадаємо, під час масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні було зафіксовано вогняний смерч, що виник через сильний вітер, спеку та полум’я. У ДСНС пояснили, що такі вихори можуть стрімко поширювати вогонь і становлять серйозну загрозу для рятувальників, проте радіаційний фон у зоні відчуження залишався в межах норми.

Також повідомлялося, що 29 червня в Києві та Київській області погіршилася якість повітря через дим від пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.