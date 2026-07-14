В Чернобыльской зоне отчуждения снова тушат пожар: что горит в этот раз (видео)

В Чернобыльской зоне отчуждения снова фиксируются пожары. Спасатели тушат огонь, который распространяется по лесной подстилке.

Пожар локализован на площади в один гектар, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на большие площади. Ситуация находится под полным контролем", — заверили в ГСЧС.

Вместе с тушением огня спасатели постоянно измеряют радиационный фон. По результатам непрерывного мониторинга его показатели остаются в пределах естественного фона и не превышают установленных допустимых норм.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

По данным ресурса SaveEcoBot, качество воздуха в Киеве по состоянию на 18:00 в пределах нормы, и существенного загрязнения не наблюдается.

Відео дня

Отметим, что в начале июля в Чернобыльской зоне отчуждения бушевали сильные лесные пожары. Спасатели сообщали, что 4 июля им удалось ликвидировать возгорание на самом большом участке в 130 гектаров.

Одним из самых сложных факторов при тушении пожара в этой местности остается отсутствие поблизости достаточного количества источников воды. Из-за этого пожарным приходится доставлять воду на большие расстояния, что значительно затрудняет и замедляет проведение работ.

Напомним, вво время масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне был зафиксирован огненный смерч, возникший из-за сильного ветра, жары и пламени. В ГСЧС пояснили, что такие вихри могут стремительно распространять огонь и представляют серьезную угрозу для спасателей, однако радиационный фон в зоне отчуждения оставался в пределах нормы.

Также сообщалось, что 29 июня в Киеве и Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за дыма от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.