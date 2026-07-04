В Чернобыльской зоне потушили пожар на одном из объектов: что сейчас происходит (фото)

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить масштабные лесные пожары. Спасателям уже удалось ликвидировать один из крупнейших очагов возгорания, однако работы на нескольких участках продолжаются до сих пор.

Как сообщили на странице ГСЧС Киевской области в Telegram, по состоянию на утро пожарные полностью потушили пожар на одном из участков площадью 130 гектаров. В то же время борьба с огнем продолжается ещё на трёх очагах, один из которых уже удалось локализовать. По данным службы, радиационный фон в зоне отчуждения соответствует норме, а ситуация находится под постоянным контролем.

В тушении пожаров ежедневно участвуют подразделения ГСЧС из разных областей Украины. Однако из-за жаркой и сухой погоды спасатели работают в усиленном режиме, чтобы не допустить распространения пламени на новые территории. В службе отмечают, что такие работы имеют важное значение не только для сохранения природных территорий Чернобыльской зоны, но и для предотвращения задымления и ухудшения качества воздуха в Киевской области, столице и соседних регионах.

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В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить масштабные лесные пожары. Фото: ГСЧС В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить масштабные лесные пожары. Фото: ГСЧС

Одним из самых сложных факторов при тушении пожара остается отсутствие поблизости достаточного количества источников воды. Из-за этого пожарным приходится доставлять воду на большие расстояния, что значительно затрудняет и замедляет проведение работ.

Кроме того, для эффективной борьбы со стихией также активно задействуется тяжелая инженерная техника, которая обеспечивает доступ к труднодоступным местам возгорания, помогает прокладывать специальные проезды и создавать минерализованные полосы, которые не дают огню перекидываться на новые участки леса.

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить масштабные лесные пожары. Фото: ГСЧС

В ГСЧС подчеркивают, что ликвидация пожаров в Чернобыльской зоне продолжается без перерыва. Спасатели продолжают работать в сложных условиях, прилагая все усилия, чтобы окончательно обуздать огонь и не допустить его дальнейшего распространения. На данный момент никаких превышений радиационного фона не зафиксировано.

"Каждый метр земли, отвоеванной у стихии, — это результат совместной, напряжённой и опасной работы спасателей ГСЧС", — говорится в сообщении.

3 июля издание "Фокус" сообщило , что во время масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне был зафиксирован огненный смерч, возникший из-за сильного ветра, жары и пламени. В ГСЧС пояснили, что такие вихри могут стремительно распространять огонь и представляют серьезную угрозу для спасателей, однако радиационный фон в зоне отчуждения оставался в пределах нормы.

Также сообщалось, что 29 июня в Киеве и Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за дыма от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. В воздухе отмечалось повышение уровня угарного газа и мелких частиц, а дымовые шлейфы достигли нескольких районов области.