У Чорнобильській зоні загасили пожежу на одній з локацій: що зараз відбувається (фото)

У Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити масштабні лісові пожежі. Рятувальникам уже вдалося ліквідувати один із найбільших осередків займання, однак роботи на кількох ділянках досі тривають.

Як повідомили на сторінці ДСНС Київщини у Telegram, станом на ранок вогнеборці повністю загасили пожежу на одній із ділянок площею 130 гектарів. Водночас боротьба з вогнем продовжується ще на трьох осередках, один із яких уже вдалося локалізувати. За даними служби, радіаційний фон у зоні відчуження відповідає нормі, а ситуація перебуває під постійним контролем.

У ліквідації пожеж щодня беруть участь підрозділи ДСНС із різних областей України. Однак через спекотну та суху погоду рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб не допустити поширення полум'я на нові території. У службі наголошують, що такі роботи мають важливе значення не лише для збереження природних територій Чорнобильської зони, а й для запобігання задимленню та погіршенню якості повітря у Київській області, столиці й сусідніх регіонах.

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У Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити масштабні лісові пожежі. Фото: ДСНС У Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити масштабні лісові пожежі. Фото: ДСНС

Одним із найскладніших факторів під час гасіння залишається відсутність поблизу достатньої кількості джерел води. Через це пожежним доводиться транспортувати її на великі відстані, що значно ускладнює та сповільнює проведення робіт.

Крім того, для ефективної боротьби зі стихією також активно застосовують важку інженерну техніку, яка забезпечує доступ до важкодоступних місць загоряння, допомагає прокладати спеціальні проїзди та створювати мінералізовані смуги, які не дають вогню перекидатися на нові ділянки лісу.

У Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити масштабні лісові пожежі. Фото: ДСНС

У ДСНС підкреслюють, що ліквідація пожеж у Чорнобильській зоні триває безперервно. Рятувальники продовжують працювати у складних умовах, докладаючи всіх зусиль, щоб остаточно приборкати вогонь і не допустити його подальшого поширення. Наразі жодних перевищень радіаційного фону не зафіксовано.

"Кожен метр відвойованої у стихії землі — це результат спільної, напруженої та небезпечної роботи рятувальників ДСНС", — йдеться в дописі.

3 липня Фокус писав, що під час масштабної лісової пожежі у Чорнобильській зоні зафіксували вогняний смерч, який виник через сильний вітер, спеку та полум'я. У ДСНС пояснили, що такі вихори можуть стрімко поширювати вогонь і становлять серйозну загрозу для рятувальників, однак радіаційний фон у зоні відчуження залишався в межах норми.

Також повідомлялося, що 29 червня у Києві та на Київщині погіршилася якість повітря через дим від пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. У повітрі спостерігалося підвищення рівня чадного газу та дрібних частинок, а димові шлейфи дісталися кількох районів області.