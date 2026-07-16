Гуляла два тижні: у Луцьку зняли з дерева змію, яка втекла з домашнього тераріуму (фото)

У Луцьку патрульні поліцейські отримали повідомлення про те, що на дереві в місті помітили велику змію.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці забезпечили охорону території, а рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою спеціального спорядження безпечно зняли рептилію з дерева, йдеться у заяві патрульних.

У цей час до поліцейських підійшла дівчина й розповіла, що змія належить її знайомій. Плазун втік із домашнього тераріуму близько двох тижнів тому, і господиня не могла його знайти.

Змію помістили в банку, після чого повернули власниці Фото: Патрульная полиция

Змію повернули власниці, а також провели профілактичну бесіду про необхідність належного утримання екзотичних тварин, щоб подібні ситуації не повторювалися.

Зазначимо, що за останній тиждень це вже другий випадок втечі змії. Буквально днями у Києві з дерева зняли імператорського удава, який також дременув від своїх власників. До операції залучили Команду порятунку тварин.

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Нагадаємо, раніше змію на пляжі помітили в Ірпені. Вона налякала відпочивальників.

Також повідомлялося про найбільшу змію України — про жовточереву полозу. Ця рептилія досягає двох метрів у довжину, може вкусити, але її укус не отруйний.