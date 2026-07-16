Гуляла две недели: в Луцке сняли с дерева змею, сбежавшую из домашнего террариума (фото)

В Луцке патрульные полицейские получили вызов о том, что на дереве в городе заметили крупную змею.

Выехав по указанному адресу, правоохранители обеспечили охрану территории, а спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с помощью специального снаряжения безопасно сняли рептилию с дерева, говорится в заявлении патрульных.

В это время к полицейским подошла девушка и рассказала, что змея принадлежит ее знакомой. Земноводное сбежало из домашнего террариума около двух недель назад, и хозяйка не могла ее найти.

Змею поместили в банку, после чего вернули владелице Фото: Патрульная полиция

Змею вернули владелице, а также провели профилактическую беседу о необходимости надлежащего содержания экзотических животных, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Отметим, что за последнюю неделю это второй случай с побегом змеи. Буквально на днях в Киеве с дерева сняли императорского удава, который тоже удрал от своих владельцев. К операции привлекли Команду спасения животных.

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Напомним, ранее змею на пляже заметили в Ирпене. Она напугала отдыхающих.

Также сообщалось о самой большой змее Украины — о желтобрюхом полозе. Это рептилия достигает двух метров в длину, может укусить, но укус не ядовит.