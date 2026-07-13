Сбежал во время прогулки: в Киеве сняли с дерева императорского удава (видео)

Команда по спасению животных сняла рептилию с дерева и вернула её владельцам, отметив, что удав не собирался спускаться добровольно.

"Сегодня в соцсетях стремительно распространилась новость о "питоне на дереве". Во-первых, это был не питон, а императорский удав", — рассказали спасатели животных в посте в соцсетях и отметили, что удав во время прогулки решил проявить свои "естественные способности к лазанию" и сбежал от хозяев.

Когда они поняли, что самостоятельно спустить змею с дерева не могут, то обратились к спасателям из Команды спасения животных.

"Древолаз оказался ловким и добровольно спускаться не собирался, поэтому операция требовала терпения, опыта и слаженной работы", — отметили в "Команде" и показали видео того, как снимали удава с самой верхушки дерева, просто пересадив его себе на шею.

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Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

В "Команде" отметили, что эта история — хорошее напоминание о том, что даже домашние экзотические животные остаются животными со своими природными инстинктами, поэтому во время прогулок следует сохранять бдительность и всегда заботиться об их безопасности.

Напомним, ранее змею на пляже заметили в Ирпене. Она напугала отдыхающих.

Кроме того, Фокус писал о самой большой змее Украины — о желтобрюхом полозе. Это рептилия достигает двух метров в длину, может укусить, но укус не ядовит.