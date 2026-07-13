Втік під час прогулянки: у Києві з дерева зняли імператорського удава (відео)

Команда порятунку тварин зняла рептилію з дерева та повернула власникам, зазначивши, що удав не збирався спускатись добровільно.

"Сьогодні соцмережами стрімко поширювалася новина про "пітона на дереві". По-перше, це був не пітон, а імператорський удав", — розповіли рятувальники тварин у дописі в соцмережах та зазначили, що удав під час прогулянки вирішив проявити свої "природні здібності до лазіння" та утік від господарів.

Коли ті зрозуміли, що самотужки змію з дерева зняти не можуть, то звернулись до рятувальників з Команди порятунку тварин.

"Древолаз виявився вправним і добровільно спускатися не збирався, тож операція вимагала терпіння, досвіду та злагодженої роботи", - зазначили в Команді та показали відео того, як знімали удава з самої верхівки дерева, просто пересадивши собі на шию.

Відео дня

Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

У Команді зазначили, що ця історія — гарне нагадування, що навіть домашні екзотичні тварини залишаються тваринами зі своїми природними інстинктами, тому варто під час прогулянок не втрачати пильності та завжди дбати про їхню безпеку.

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