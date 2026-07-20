Недопустима розкіш: у Києві пропонують наполовину скоротити кількість громадського транспорту

На сайті Київської міської ради пропонується на 50 % зменшити кількість громадського транспорту.

Автор петиції — Андрій Машков. Необхідність скоротити кількість автобусів у Києві він пояснив так:

"Об’єктивна реальність свідчить, що паливо й надалі дорожчатиме. Столиця не може дозволити собі розкіш утримувати велику кількість громадського транспорту під час війни", — йдеться в петиції.

Тому, на думку Машкова, з метою економії слід скоротити комунальний автопарк — а це автобуси, трамваї та тролейбуси — щонайменше на 50%.

На думку "Телеграфа", у разі реалізації такої ініціативи мешканці столиці зіткнуться зі збільшенням інтервалів руху, що особливо відчутно буде в години пік вранці та ввечері.

Другий момент — збільшення навантаження на той комунальний транспорт, що залишився, що призведе до перевантаженості та неможливості вчасно дістатися до навчального закладу чи на роботу.

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Щоб депутати розглянули петицію, потрібно зібрати 6000 підписів. Наразі її підписали 17 осіб.

З 15 липня у Києві зросла вартість проїзду в громадському транспорті: одна поїздка тепер коштує 30 гривень, а місячний безлімітний проїзний — 3656 гривень (71 євро). За вартістю місячного проїзного квитка Київ посів шосте місце серед європейських столиць.

Раніше експерт Олег Попенко пояснював, чому, на його думку, підвищення вартості проїзду в громадському транспорті є необґрунтованим.

Водночас економісти застерігають, що подорожчання проїзду може призвести до зростання цін і в інших сферах. За їхніми оцінками, це може вплинути не лише на витрати пасажирів, а й на вартість товарів у магазинах, послуг та харчування в закладах.