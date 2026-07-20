Непозволительная роскошь: в Киеве предлагают вполовину урезать количество коммунального транспорта
На 50% уменьшить количество коммунального транспорта предлагается на сайте Киевского городского совета.
Автор петиции — Андрей Машков. Необходимость сократить количество автобусов в Киеве он объяснил следующим образом:
"Объективная реальность свидетельствует, что топливо и дальше будет дорожать. Столица не может позволить себе роскошь во время войны содержать большое количество коммунального транспорта", — говорится в петиции.
Поэтому, уверен Машков, с целью экономии следует пойти на урезание коммунального автопарка — а это автобусы, трамваи и троллейбусы — минимум на 50%.
По мнению "Телеграфа", в случае реализации такой инициативы жители столицы столкнутся с увеличением интервалов движения, что особенно ощутимо будет в часы пик утром и вечером.
Второй момент — рост нагрузки на оставшийся коммунальный транспорт, что приведет к перегрузу и невозможности вовремя добраться на учебу или работу.
Чтобы депутаты рассмотрели петицию, необходимо собрать 6000 подписей. Пока что ее подписали 17 человек.
С 15 июля в Киеве выросла стоимость проезда в общественном транспорте: одна поездка теперь стоит 30 гривен, а месячный безлимитный проездной — 3656 гривен (71 евро). По стоимости месячного проездного Киев занял шестое место среди европейских столиц.
Ранее эксперт Олег Попенко объяснял, почему, по его мнению, повышение стоимости проезда в общественном транспорте является необоснованным.
В то же время экономисты предупреждают, что подорожание проезда может привести к росту цен и в других сферах. По их оценкам, это может повлиять не только на расходы пассажиров, но и на стоимость товаров в магазинах, услуг и питания в заведениях.