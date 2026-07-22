ТЦК замість "швидкої": в Івано-Франківську чоловік отримав подвійний перелом під час мобілізації

В Івано-Франківську місцевий мешканець потрапив до лікарні з переломом правої ноги та лівої руки після сутички з поліцейськими біля під’їзду свого будинку.

За його словами, правоохоронці, не представившись і не пояснивши причин своїх дій, нібито застосували до нього силу, внаслідок чого він отримав два переломи. Про це чоловік розповів Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю, а той поділився цією історією з громадськістю у соцмережах.

Як пише Лубінець, все сталося під час проведення мобілізаційних заходів. Омбудсмен обурений тим, що, незважаючи на очевидні травми та прохання потерпілого викликати швидку допомогу, його відвезли до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківську.

"Через травми чоловік не міг самостійно пересуватися, випав з автомобіля і близько 15 хвилин лежав на бруківці. Замість допомоги він, за його словами, почув звинувачення у "симуляції". Більше того, його заяву спочатку навіть не було внесено до ЄРДР", — йдеться у публікації.

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Лише після втручання Офісу омбудсмена вдалося зрушити справу з мертвої точки.

"За ініціативою представника у місцях позбавлення волі було надіслано повідомлення про кримінальне правопорушення, і прокуратура порушила провадження за ч. 2 ст. 365 КК України", — зазначив Лубінець.

Він зазначає, що випадок в Івано-Франківську, який не є поодиноким, — це не лише про дії окремих працівників:

"Це наслідок значно глибшої проблеми. Практика так званої "бусифікації", яка набула системного та жорсткого характеру за попереднього керівництва Міністерства оборони, фактично легалізувала насильницькі методи в мобілізаційних процесах".

Чоловік отримав подвійний перелом Фото: Дмитро Лубінець

Як підкреслює Лубінець, коли свавілля, застосування сили, ігнорування основних прав людини та відсутність належного розслідування дій представників ТЦК залишаються безкарними, ці практики починають поширюватися, і їх переймають інші інститути та силові органи, сприймаючи це як допустиму норму поведінки.

Тому, переконаний омбудсмен, необхідно покінчити з цим, і держава має висловити свою позицію, оскільки без системної реакції на подібне свавілля насильство залишатиметься інструментом ефективності.

"Це потрібно негайно припинити. Необхідно не лише розслідувати окремі випадки, а й дати принципову оцінку тим рішенням і підходам, які запустили цей механізм і дозволили йому вкоренитися. Винуватців у формуванні та розширенні цієї системи слід встановити та покарати. Інакше подібні історії будуть повторюватися, підриваючи довіру до держави та дискредитуючи саму ідею мобілізації", — підсумував посадовець.

Коментар поліції

Голова ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області Роман Іващенко заявив, що інцидент, про який пише Лубінець, стався у травні. Наразі розслідування цього факту перебуває під його особистим контролем. Він запевняє, що службову перевірку було призначено одразу після інциденту. Іващенко стверджує, що поліцейські не застосовували до чоловіка фізичну силу.

"Згідно з матеріалами перевірки, чоловік, побачивши поліцейських, почав швидко тікати. Поряд він вів велосипед і надалі перечепився через двоколісний транспортний засіб і впав. Поліцейські підійшли до чоловіка та встановили його особу. Також з’ясували, що він порушив правила військового обліку (ст. 210 КУпАП), його доставили до територіального центру комплектування, а згодом — до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги", — пояснив він.

За його словами, поліція зацікавлена в тому, щоб було проведено об’єктивне розслідування та встановлено всі обставини події й усіх причетних до неї. Слідчим уже передали всі необхідні матеріали.

"Ми не маємо права втратити довіру людей. І не допустимо, щоб можливі протиправні дії окремих працівників кидали тінь на тисячі поліцейських, які щодня сумлінно виконують свій обов’язок. Якщо факти порушень підтвердяться — рішення будуть принциповими, законними та невідворотними", — запевнив головний поліцейський регіону.

Раніше Лубінець розповів, скільки коштує вихід "з автобуса" та ТЦК.

Нагадаємо, якими є результати перевірок ТЦК.