ТЦК вместо "скорой": в Ивано-Франковске мужчина получил двойной перелом во время мобилизации

В Ивано-Франковске местный житель оказался в больнице с переломом правой ноги и левой руки после общения с полицейскими у подъезда его дома.

По его словам, стражи порядка, не представившись и не объяснив причин своих действий, якобы применили к нему силу, результатом чего стали два перелома. Об этом он рассказал Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, а тот поделился историей с общественностью в соцсетях.

Как пишет Лубинец, все случилось во время проведения мобилизационных мероприятий. Омбудсмен возмущен тем, что, несмотря на очевидные травмы и просьбы пострадавшего вызвать скорую помощь, его повезли в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковска.

"Из-за травм мужчина не мог самостоятельно передвигаться, выпал из автомобиля и около 15 минут лежал на мостовой. Вместо помощи он, по его словам, услышал обвинения в "симуляции". Более того, его заявление сначала даже не было внесено в ЕРДР", — говорится в публикации.

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Только после вмешательства Офиса омбудсмена удалось сдвинуть дело с места.

"По инициативе представителя в местах несвободы было направлено уведомление об уголовном правонарушении, и прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины", — отметил Лубинец.

Он указывает, что случай в Ивано-Франковске, который не является единичным, — это не только о действиях отдельных работников:

"Это следствие значительно более глубокой проблемы. Практика так называемой "бусификации", которая приобрела системный и жесткий характер при предыдущем руководстве Министерства обороны, фактически легализовала насильственные методы в мобилизационных процессах".

Мужчина получил двойной перелом Фото: Дмитрий Лубинец

Как акцентирует Лубинец, когда произвол, применение силы, игнорирование базовых прав человека и отсутствие должного расследования действий представителей ТЦК остаются безнаказанными, эти практики начинают масштабироваться, и их перенимают другие институты и силовые органы, воспринимая это как допустимую норму поведения.

Поэтому, уверен омбудсмен, необходимо избавиться от такого, и свое слово должно сказать государство, поскольку без системной реакции на подобный произвол насилие будет оставаться инструментом эффективности.

"Это нужно немедленно прекращать. Не только расследовать частные случаи, но и дать принципиальную оценку тем решениям и подходам, которые запустили этот механизм и позволили ему укорениться. Виновные в формировании и масштабировании этой системы должны быть установлены и наказаны. Иначе подобные истории будут повторяться, подрывая доверие к государству и дискредитируя саму идею мобилизации", — подытожил чиновник.

Комментарий полиции

Глава ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области Роман Иващенко заявил, что инцидент, о котором пишет Лубинец, имел место в мае. Сейчас расследование этого факта находится на его личном контроле. Он заверяет, что служебная проверка была назначена сразу после случившегося. Иващенко утверждает, что полицейские не применяли к мужчине физическую силу.

"По материалам проверки, мужчина, увидев полицейских, начал быстро уходить. Рядом он вел велосипед, и впоследствии споткнулся через двухколесное транспортное средство и упал. Полицейские подошли к мужчине, установили его личность. Также выяснили, что он нарушил правила военного учета (ст. 210 КУоАП), его доставили в территориальный центр комплектования, а затем — в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи", — пояснил он.

По его словам, полиция заинтересована в том, чтобы было проведено объективное расследование и установлены все детали происшествия и все причастные к нему. Следователям уже передали все необходимые материалы.

"Мы не имеем права утратить доверие людей. И не допустим, чтобы возможные противоправные действия отдельных работников бросали тень на тысячи полицейских, ежедневно добросовестно выполняющих свой долг. Если факты нарушений подтвердятся – решения будут принципиальными, законными и неотвратимыми", — заверил главный полицейский региона.

Ранее Лубинец рассказал, сколько стоит выход "из буса" и ТЦК.

Напомним, каковы результаты проверок ТЦК.