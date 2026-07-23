Штраф до 17000 грн для колекціонерів: як каратимуть за нелегальні культурні артефакти

В Україні запроваджують штрафи для колекціонерів, які зберігали незареєстровані культурні цінності або зберігали музейні предмети у неналежних умовах. Про це ідеться у новому законопроєкту №15436, який впорядковує Музейний фонд України. У документі вперше з'являється поняття колекціонера, який може зберігати історично-важливі предмети у себе вдома. Які новації пропонують нардепи для захисту культурних цінностей?

Законопроєкт про штрафи для колекціонерів та захист культурних цінностей з'явився на порталі Верховної Ради 21 липня, ідеться у матеріалі медіа "Судово-юридична газета". Якщо нардепи підтримають нормативно-правовий акт, то за порушення правил зберігання культурних артефактів можлива конфіскація та штраф до 17000 гривень. До всього, в Україні створять реєстр культурних цінностей, а речі, які в нього потраплять, буде регулярно перевіряти спеціальна комісія.

Штрафи для колекціонерів — законопроєкт про культурні цінності

Законопроєкт про культурні цінності вносить зміни у закон України про музеї та музейну справу і також у Кодекс України про адміністративне правопорушення. Ініціатори документа — нардепи Микита Потураєв, Ярослав Юрчишин та Олег Бондаренко. У пояснювальній записці вказано, що планують краще захистити культурну спадщину і для цього слід впорядкувати недержавну частину Музейного фонду та розвивати приватне колекціонування. Окремий пункт — про відповідальність за порушення вимог законодавства: з'явилось доповнення до ст. 92 КУпАП.

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Як каратимуть за незареєстровані артефакти:

за продаж, придбання та дарування незареєстрованих археологічних артефактів — штраф від 3400 до 6800 грн та конфіскація;

за повторний такий злочин протягом року — штраф від 6800 до 13600 грн та конфіскація.

Як каратимуть за неналежне зберігання, коли цінний предмет буде пошкоджений чи втрачений:

штраф від 2500 до 17 тис. грн.

Штрафи для колекціонерів — яке покарання у законопроєкті про культурні цінності Фото: Скриншот

Реєстр культурних цінностей — конфіскація та незареєстровані артефакти

У законопроєкті є низка новацій, на які звернули увагу на порталі СЮГ. Одне з головних — нардепи вперше визначають поняття "колекціонер". У документі вказано, що це людина, яка законно володіє культурними цінностями та виконує вимоги законодавства щодо їхнього зберігання, придбання тощо. Окремо зауважується, що держава стимулюватиме приватне колекціонування, яке стане недержавною частиною Музейного фонду.

Колекціонери та приватні музеї повинні надати документи, що отримали предмети колекції законно, ідеться у законопроєкті. Втім, якщо цього документа немає, то можна підписати спеціальну "Декларацію про добросовісне володіння культурними цінностями": форму згодом затвердить Кабмін. Право на декларацію має громадянин, який зберігав річ не менш як п'ять років і при цьому робив усе необхідне, що її не пошкодити й не втратити.

Крім того, усі речі, які зберігаються у приватних музеях та у колекціонерів, вноситимуться у спеціальний реєстр культурних цінностей. До всього, експерти регулярно проводитимуть експертизу, чи у відповідних умовах вони зберігаються. Якщо умови будуть погані, то річ можуть забрати у державний музей на тимчасове зберігання, поки власник не усуне недоліки, пропонують нардепи.

Зазначимо, Фокус писав про культурні цінності, які повернулись в Україну завдяки допомозі західних партнерів. У 2024 році пресслужба Міністерства культури розповіла, що зловмисники вивезли з України в Нідерланди артефакти часів Римської імперії та Середньовіччя. Нідерландські правоохоронці затримали контрабанду та повернули речі.

Нагадуємо, у 2023 році офіс генерального прокурора повідомив про "чорного археолога", який знайшов скарб ІІІ століття та продав його за 590 тис. грн.