"Вже можна": Сирський здивував соцмережі незвичайним знімком

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський опублікував перше фото після своєї відставки з посади.

У своєму Telegram-каналі генерал опублікував знімок, на якому позує з чорним псом породи стаффордширський бультер’єр. Військовий тримає біля пащі собаки кістку, яку зазвичай купують тваринам як іграшку.

"Вже можна…", — йдеться у підписі.

Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Увагу користувачів привернули різкі зміни у зовнішності Сирського. Зазвичай суворий і зосереджений, на знімку генерал виглядає розслабленим і щиро сміється.

Під час служби Сирський завжди виглядав дуже зосередженим Фото: Facebook

Чи є у колишнього головнокомандувача ЗСУ домашні тварини, достеменно невідомо, оскільки своє життя поза війною генерал завжди тримав у таємниці, а ось кіт на прізвисько Сирський у 2023 році став зіркою соцмереж. Як писало видання "Новое время", завдяки публікаціям, присвяченим коту, про нього дізналося безліч українців, а сервіс "Дія" навіть зробив його морду своїм "обличчям".

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Фото: Скриншот

Цю тварину так назвали військові, але не на честь генерала, а через любов кота до сиру. Особливо йому до смаку припали кисломолочний сир і сулугуні.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, що Сирський виступив із останнім зверненням.

Також повідомлялося, чим займатимуться Сирський і Гнатов після відставки.