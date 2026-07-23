"Уже можно": Сырский удивил соцсети необычным снимком

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поделился первым фото после своей отставки с поста.

У себя в Telegram-канале генерал опубликовал снимок, на котором позирует с черным псом породы стаффордширский бультерьер. Военный держит у рта собаки кость, которую обычно покупают животным в качестве игрушки.

"Уже можно…", — гласит подпись.

Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Внимание пользователей привлекли резкие изменения во внешности Сырского. Обычно суровый и сосредоточенный, на снимке генерал выглядит расслабленным и искренне смеется.

Во время службы Сырский всегда выглядел очень сосредоточенным Фото: Facebook

Есть ли у бывшего главнокомандующего ВСУ домашние животные, доподлинно неизвестно, поскольку свою жизнь вне войны генерал всегда держал за семью печатями, а вот кот по кличке Сырский в 2023 году стал звездой соцсетей. Как писало "Новое время", благодаря посвященным коту постам о нем узнало множество украинцев, а сервис "Дія" даже сделал его морду своим "лицом".

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Фото: Скриншот

Животное так назвали военные, но не в честь генерала, а из-за любви кота к сыру. Особенно по вкусу ему пришлись творог и сулугуни.

Фото: Скриншот

Напомним, что Сырский выступил с последним обращением.

Также сообщалось, чем будут заниматься Сырский и Гнатов после отставки.