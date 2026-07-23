"Уже можно": Сырский удивил соцсети необычным снимком
Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поделился первым фото после своей отставки с поста.
У себя в Telegram-канале генерал опубликовал снимок, на котором позирует с черным псом породы стаффордширский бультерьер. Военный держит у рта собаки кость, которую обычно покупают животным в качестве игрушки.
"Уже можно…", — гласит подпись.
Внимание пользователей привлекли резкие изменения во внешности Сырского. Обычно суровый и сосредоточенный, на снимке генерал выглядит расслабленным и искренне смеется.
Есть ли у бывшего главнокомандующего ВСУ домашние животные, доподлинно неизвестно, поскольку свою жизнь вне войны генерал всегда держал за семью печатями, а вот кот по кличке Сырский в 2023 году стал звездой соцсетей. Как писало "Новое время", благодаря посвященным коту постам о нем узнало множество украинцев, а сервис "Дія" даже сделал его морду своим "лицом".
Животное так назвали военные, но не в честь генерала, а из-за любви кота к сыру. Особенно по вкусу ему пришлись творог и сулугуни.
Напомним, что Сырский выступил с последним обращением.
Также сообщалось, чем будут заниматься Сырский и Гнатов после отставки.