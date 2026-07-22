"Покидаю пост главнокомандующего": Сырский выступил с последним обращением

Александр Сырский заявил, что покидает пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Перед передачей командования он подвёл итоги своей работы и поблагодарил украинских военных.

Об этом он сообщил в своём обращении.

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Он отметил, что возглавлял армию с февраля 2024 года, когда продолжалась оборона Авдеевки. По его словам, одним из первых решений, принятых им на этой должности, стал организованный вывод украинских подразделений из города, поскольку главным приоритетом было сохранение жизни военных.

Сырский заявил, что под его командованием Силы обороны остановили наступление российских войск в Харьковской области, предотвратили наступление в Сумской области и провели Курскую операцию. По его словам, её целью было не захват территории РФ, а срыв подготовленного наступления на Сумы и Харьков, оттягивание наиболее боеспособных сил противника и пополнение фонда обмена.

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"Всё это было выполнено", — сказал он.

Кроме того, Сырский сообщил о создании отдельного рода войск — Сил беспилотных систем, развитии системы противовоздушной обороны с использованием дронов-перехватчиков, переводе армии на корпусную структуру и изменениях в формировании штабов. Он добавил, что украинские силы закрыли Черноморский порт в Новороссийске, систематически уничтожают "теневой флот" России, а также провели Добропольскую операцию и наступательную операцию на Александровском направлении.

По словам Сирского, в этом году под его командованием было освобождено 700 квадратных километров украинской территории.

"Я передаю своему преемнику армию, которая не только удерживает оборону, но и находится в состоянии наступления", — заявил он.

В конце своего обращения Сырский поблагодарил военнослужащих и подчеркнул, что будет продолжать служить Украине независимо от занимаемой должности.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ опровергли информацию об отставке главнокомандующего Александра Сырского. Там заявили, что он продолжает исполнять свои обязанности. Также в Генштабе заверили, что начальник Генерального штаба Андрей Гнатов не покидал свой пост.

Слухи о возможных кадровых изменениях начали распространяться 20 июля в анонимных Telegram-каналах. В сообщениях утверждалось, что Сырский и Гнатов могут уйти в отставку, однако официального подтверждения тогда не было. Также сообщалось, что этот вопрос якобы мог быть рассмотрен на заседании Штаба Верховного главнокомандующего.