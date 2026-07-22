"Залишаю пост головнокомандувача": Сирський зробив останнє звернення

Олександр Сирський заявив, що залишає посаду головнокомандувача Збройних сил України. Перед передачею командування він підбив підсумки своєї роботи та подякував українським військовим.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

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Він зазначив, що очолював армію з лютого 2024 року, коли тривала оборона Авдіївки. За його словами, одним із перших рішень на посаді став організований вихід українських підрозділів із міста, оскільки головним пріоритетом було збереження життя військових.

Сирський заявив, що під його командуванням Сили оборони зупинили наступ російських військ на Харківщині, упередили наступ на Сумщині та провели Курську операцію. За його словами, її метою було не захоплення території РФ, а зрив підготовленого наступу на Суми та Харків, відтягування найбоєздатніших сил противника й поповнення обмінного фонду.

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“Усе це було виконано”, — сказав він.

Також Сирський повідомив про створення окремого роду військ — Сил безпілотних систем, розвиток системи протиповітряної оборони з використанням дронів-перехоплювачів, переведення армії на корпусну структуру та зміни у формуванні штабів. Він додав, що українські сили закрили Чорноморський порт у Новоросійську, системно знищують “тіньовий флот” Росії, а також провели Добропільську операцію й наступальну операцію на Олександрівському напрямку.

За словами Сирського, цього року під його командуванням було звільнено 700 квадратних кілометрів української території.

“Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу”, — заявив він.

Наприкінці звернення Сирський подякував військовослужбовцям і наголосив, що продовжить служити Україні незалежно від посади.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію про відставку головнокомандувача Олександра Сирського. Там заявили, що він продовжує виконувати свої обов'язки. Також у Генштабі запевнили, що начальник Генерального штабу Андрій Гнатов не залишав посаду.

Чутки про можливі кадрові зміни почали поширюватися 20 липня в анонімних Telegram-каналах. У повідомленнях стверджувалося, що Сирський і Гнатов можуть піти у відставку, однак офіційного підтвердження тоді не було. Також повідомлялося, що питання нібито могли розглянути на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.