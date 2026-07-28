У Києві водія маршрутки покарали за дощ у салоні (відео)

Пасажири однієї з маршруток у Святошинському районі проїхалися під дощем у прямому сенсі цього слова: краплі дощу хльостали по людях у салоні з трохи меншою інтенсивністю, ніж за вікном.

Відео, зняте очевидцями, розійшлося мережею та потрапило в поле зору патрульної поліції Києва, яка відреагувала на інцидент.

Інспектори відділу контролю автомобільного транспорту встановили особу та розшукали водія маршрутки.

"Ми пояснили водієві, що подальша експлуатація транспортного засобу заборонена до усунення несправностей, та винесли щодо нього постанову за ч. 2 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУоАП", — повідомили правоохоронці.

Коли саме було знято відео, у поліції не уточнили, проте відомо, що 24 липня на столицю обрушилася сильна злива.

Нагадаємо, у столичній маршрутці № 545 розгорівся гучний скандал через пільговий проїзд літньої жінки. Звичайне прохання пасажирки ставитися до неї з повагою перетворилося на публічне приниження, зауваження щодо якого викликало лише глузування та агресію з боку екіпажу.

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Також повідомлялося, що у Львові чоловік у маршрутці образив колишню військовослужбовицю.