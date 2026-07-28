В Киеве водителя маршрутки наказали за дождь в салоне (видео)

Пассажиры одной из маршруток в Святошинском районе проехались под дождем в прямом смысле этого слова: капли дождя хлестали в салоне по людям с чуть меньшей интенсивностью, чем за окном.

Видео, снятое очевидцами, облетело сеть и попало в поле зрения патрульной полиции Киева, которая отреагировала на инцидент.

Инспекторы отдела контроля на автомобильном транспорте установили и разыскали водителя маршрутки.

"Мы разъяснили водителю, что дальнейшая эксплуатация транспортного средства запрещена, пока не будут устранены неисправности и вынесли на мужчину постановление по ч. 2 ст. 121 (Управление транспортным средством, имеющим технические неисправности) КУоАП", — сообщили правоохранители.

Когда именно было снято видео, в полиции не уточнили, однако известно, что 24 июля столицу накрыл сильный ливень.

Відео дня

Напомним, в столичной маршрутке № 545 разгорелся громкий скандал из-за льготного проезда пожилой женщины. Обычная просьба пассажирки относиться к ней с уважением превратилась в публичное унижение, замечание по поводу которого вызвало лишь насмешки и агрессию со стороны экипажа.

Также сообщалось, что во Львове мужчина в маршрутке оскорбил бывшую военнослужащую.