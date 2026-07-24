Киев и западные области накрыла сильная гроза с градом: какой будет погода в Украине (видео)

В Ровно прошел сильный град, а в Киеве утром прошел ливень. Синоптики предупреждают о жаре и кратковременных проливных дождях.

24 июля Киев и западные области Украины накрыла сильная гроза с градом и громом. Местные группы в соцсетях сообщили о крупных градинах, которые падали на дороги и дома. "Фокус" собрал всю известную информацию.

В Ровенской области сильный град наблюдался в Березном. В соцсетях даже показали огромные ледяные глыбы.

Впрочем, у синоптиков уже есть прогноз на выходные, и без дождей не обойдётся.

Известная синоптик Наталья Диденко сообщила, что 25 июля в Украине температура составит +24…+27 градусов, в западных областях — +20…+24 градуса.

Дожди пройдут ночью.

"Немного на севере и западе, хотя и кратковременные, а днём осадки наиболее вероятны в западных областях, местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, в Крыму и в Запорожской области. Кто не попал в эти "дождевые списки" — там осадков не будет", — рассказала Диденко.

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26 июля температура поднимется до +25…+29 градусов, в Закарпатье — до +30, а вот в восточных областях в воскресенье будет прохладнее: +20…+23 градуса.

Дожди ожидаются в восточных областях, в Крыму, в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах возможны сильные ливни, грозы и шквалы. На остальной территории Украины в воскресенье будет солнечно и сухо.

В Киеве 25–26 июля в основном без осадков, только в ночь на 25 июля возможен кратковременный дождь.

В субботу максимальная температура воздуха в столице Украины составит около +25 градусов, в воскресенье поднимется до +28 градусов.

А вот на следующей неделе погода будет нестабильной.

"В начале следующей недели — резкие скачки температуры воздуха: в понедельник — жара, во вторник и среду — снова прохладно, однако, похоже, что начало августа будет более традиционным. Летом должна быть жара!" — рассказала Диденко.

Напомним, что синоптики предупреждают: август 2026 года может стать самым жарким периодом лета и завершиться температурами выше климатической нормы.

А в начале июля Украину накрыла сильная непогода. В частности, 8 июля в ряде регионов из-за интенсивных ливней местами за несколько минут выпала месячная норма осадков.