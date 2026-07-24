Нестабильная погода: август может стать самым жарким периодом лета, — синоптик

Август 2026 года может оказаться самым жарким периодом лета и завершиться температурой выше климатической нормы. В то же время ближайшая волна жары в Украине, по предварительным прогнозам, будет кратковременной.

Об этом сообщил директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По его словам, с начала лета атмосферная циркуляция не способствовала формированию мощных тепловых куполов над Украиной, в отличие от Западной Европы, где длительная и интенсивная жара наблюдалась чаще.

По словам синоптика, согласно оценкам мировых прогнозных моделей, август может оказаться жарким и завершить лето с температурой выше нормы.

"Долгосрочный прогноз на август как раз находится в стадии подготовки, поэтому мы внимательно следим за обновлениями", — отметил Постригань.

Температурная карта на следующую неделю Фото: Виталий Постригань / Facebook

Он также сообщил, что 27 июля Украина окажется в числе самых тёплых регионов Европы. По прогнозу, в ряде регионов дневная температура поднимется до 30–33 °C, тогда как в Германии и Польше ожидается всего 19–24 °C. В то же время эта жара, по словам синоптика, будет носить кратковременный характер.

Відео дня

В качестве примера Постригань привел прогноз для Черкасской области. Там 24–26 июля ожидается преимущественно солнечная погода с температурой 23–28 °C днём, а 27 июля воздух прогреется до 30–33 °C. Уже 28 июля циклон с юго-запада снизит температуру до 21–26 °C и принесет кратковременные грозовые дожди.

По предварительным прогнозам, до конца июля в Украине будет сохраняться нестабильная погода с локальными кратковременными дождями, а непрерывной продолжительной жары пока не ожидается.

Напомним, в начале июля Украину обрушилась сильная непогода. В частности, 8 июля в ряде регионов из-за интенсивных ливней местами за несколько минут выпала месячная норма осадков.

Кроме того, ранее Укргидрометцентр предупреждал о грозах в Киеве и Киевской области 11 июля, объявив желтый уровень опасности.