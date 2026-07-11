Уровень опасности "желтый": в Киеве предупреждают о ливнях и грозах этой ночью
Укргидрометцентр предупреждает, что в ближайший час и до конца суток 11 июля в Киеве и области ожидаются грозы.
Синоптики оценивают уровень опасности как "желтый". При этом они предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и Киева.
"Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.
Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. А о затоплениях, поваленных деревьях и других инцидентах следует сообщать в аварийно-диспетчерские службы.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 11–12 июля будет много кратковременных дождей.
В субботу на юго-востоке, а в воскресенье в центре и на юге будет преобладать сухая погода.
Ожидается, что температура воздуха составит +20…+25 градусов, в южной части — +25…+28 градусов.
В Киеве 11–12 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит +20…+22 градуса. Таким образом, жары в Украине пока не предвидится.
Напомним, что тем временем над Россией столкнулись два циклона, из-за чего в Москве до следующей недели будут идти дожди.
А в Испании в результате лесных пожаров погибли уже 12 человек. Спасатели пока не могут справиться с огнем, разгоревшимся из-за аномальной жары.