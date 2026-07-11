Рівень небезпеки "жовтий": в Києві попереджають про зливи та грози цієї ночі
Укргідрометцентр попереджає, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 липня в Києві та області очікуються грози.
Синоптики оцінюють рівень небезпечності, як "жовтий". Та попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили у Укргідрометцентрі.
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. А про затоплення, впалі дерева та інші інциденти повідомляти до аварійно-диспетчерських служб.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 11-12 липня буде багато короткочасних дощів.
У суботу на південному сході, а в неділю у центрі та на півдні переважатиме суха погода.
Температура повітря очікується +20…+25 градусів, у південній частині +25…+28 градусів.
У Києві 11-12 липня будуть короткочасні дощі із грозами. Температура повітря максимально досягатиме +20…+22 градусів. Тож спеки поки в Україні не обіцяють.
Нагадаємо, тим часом на Росією зійшлися два циклони, через що Москву заливатиме до наступного тижня.
А в Іспанії внаслідок лісових пожеж загинуло вже 12 осіб. Рятувальники поки що не можуть впоратися з вогнем, який розгорівся через аномальну спеку.