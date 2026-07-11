Рівень небезпеки "жовтий": в Києві попереджають про зливи та грози цієї ночі

Укргідрометцентр попереджає, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 липня в Києві та області очікуються грози.

Синоптики оцінюють рівень небезпечності, як "жовтий". Та попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Синоптики попереджають про грозу у Києві Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили у Укргідрометцентрі.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. А про затоплення, впалі дерева та інші інциденти повідомляти до аварійно-диспетчерських служб.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 11-12 липня буде багато короткочасних дощів.

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У суботу на південному сході, а в неділю у центрі та на півдні переважатиме суха погода.

Температура повітря очікується +20…+25 градусів, у південній частині +25…+28 градусів.

У Києві 11-12 липня будуть короткочасні дощі із грозами. Температура повітря максимально досягатиме +20…+22 градусів. Тож спеки поки в Україні не обіцяють.

Нагадаємо, тим часом на Росією зійшлися два циклони, через що Москву заливатиме до наступного тижня.

А в Іспанії внаслідок лісових пожеж загинуло вже 12 осіб. Рятувальники поки що не можуть впоратися з вогнем, який розгорівся через аномальну спеку.